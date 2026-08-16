Durante casi un siglo, la teoría política global asumió que el modelo socialdemócrata nórdico —con Suecia como su cuna y máximo estandarte histórico— representaba la cima de la civilización moderna: un Estado del bienestar infalible, cohesionado y pacífico. Sin embargo, el presente nos sitúa ante un giro histórico innegable. Los hechos son espeluznantes y los datos oficiales no mienten: la utopía escandinava enfrenta el estallido de un paradigma caduco, mientras que en México, la articulación de una política de seguridad científica e institucional bajo la conducción de Omar García Harfuch y el liderazgo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo está demostrando cómo un Estado soberano puede revertir tendencias delictivas que parecían inamovibles.

1. El fracaso del modelo sueco: Cuando la cuna de la socialdemocracia cruje

Suecia fue durante décadas el laboratorio donde el Estado del bienestar prometió erradicar el conflicto social mediante el gasto público e instituciones paternalistas. Hoy, esa arquitectura institucional enfrenta un colapso sistémico en materia de orden público:

Incapacidad de integración y auge del crimen: Informes del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito ( Brå ) y de la UNODC exponen cómo Suecia pasó de ser un referente de tranquilidad a encabezar las tasas de homicidio con arma de fuego per cápita en la Unión Europea dentro del rango de 15 a 29 años.

) y de la exponen cómo Suecia pasó de ser un referente de tranquilidad a encabezar las tasas de homicidio con arma de fuego per cápita en la Unión Europea dentro del rango de 15 a 29 años. Violencia inédita y «sicariato digital»: El uso recurrente de explosivos y granadas en zonas urbanas (sprängningar), sumado al reclutamiento deliberado de adolescentes mediante plataformas de mensajería cifrada para ejecutar homicidios a sueldo, revela la fractura del tejido comunitario en las periferias segregadas (särskilt utsatta områden).

El fenómeno sueco confirma que la violencia no es un mero subproducto de la pobreza monetaria. Cuando el modelo socialdemócrata se limita a transferencias asistenciales descuidadas de inteligencia operativa, cohesión social real y rigor de la ley, las estructuras delictivas terminan cooptando los vacíos del Estado.

2. México: El viraje metodológico que arroja resultados comprobables

En un contraste diametral, el gobierno que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que la seguridad no se improvisa ni se resuelve con retórica, sino con un viraje doctrinal sustentado en el uso de la inteligencia y la coordinación operativa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la dirección de Omar García Harfuch, ha implementado una estrategia que hoy se consolida con datos duros e inobjetables.

De acuerdo con los reportes consolidados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

Reducción sustancial del homicidio doloso: La estrategia nacional ha registrado una disminución sostenida del 51% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto al inicio de la administración, pasando de 86.9 casos diarios a promedios de 42.5 casos hacia el segundo semestre de 2026, alcanzando los niveles más bajos registrados en más de una década.

sostenida del 51% en el promedio diario de respecto al inicio de la administración, pasando de 86.9 casos diarios a promedios de 42.5 casos hacia el segundo semestre de 2026, alcanzando los niveles más bajos registrados en más de una década. Neutralización de estructuras criminales: Mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la colaboración interinstitucional con la SEDENA, la SEMAR y la FGR, se han logrado más de 50,000 detenciones de generadores de violencia de alto impacto, desmantelando laboratorios clandestinos y decomisando miles de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

y decomisando miles de de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Estrategia focalizada e investigación: La creación de capacidades de investigación para la Policía Federal y el seguimiento a delitos estratégicos como la extorsión han permitido contener focos de violencia en entidades clave, rearticulando el estado de derecho territorial.

3. Cambiar el paradigma: La lección de un nuevo orden

El contraste no podría ser más nítido. Suecia supuso equivocadamente que un alto gasto social eximía al Estado de la necesidad de ejercer una autoridad penal firme, preventiva e inteligible. México, por el contrario, ha configurado un binomio estratégico: atención estructural a las causas sociales en los sectores más vulnerables combinado con la firmeza e inteligencia operativa del Estado.

Conclusión: Los mitos ideológicos caen frente a los números. Mientras la cuna de la socialdemocracia nórdica busca respuestas ante un fenómeno que rebasó sus instituciones, en México la política trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ejecutada con rigor táctico por Omar García Harfuch sienta las bases de un nuevo modelo de gobernabilidad y paz pública para el siglo XXI.