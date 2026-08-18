El Gabinete de Seguridad emitió un comunicado en el que informó que en busca de transparentar la información sobre los homicidios en México, cambiará el portal donde publicará los reportes.

“Las cifras preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos dejarán de estar disponibles en el portal http://informeseguridad.sspc.gob.mx/ y su consulta se realizará exclusivamente en la página oficial del Gabinete de Seguridad” Gabinete de Seguridad

Así lo indicó el organismo en medio de los cuestionamientos de la organización Causa en Común, que advirtió que se detectaron inconsistencias en las cifras oficiales de homicidios y otros delitos.

Ante ello, el Gabinete de Seguridad resaltó que el cambio de portal permitirá una mayor transparencia y acceso público a los datos que garantizó, se van a publicar diario.

Cifras de homicidios se publicarán en portal del Gabinete de Seguridad

La organización civil Causa en Común reportó que los registros oficiales del 2026 en torno a los delitos de alto impacto en México muestran diversas inconsistencias a considerar.

Al respecto, refirió que el análisis de las cifras permitió determinar que hay estadísticas atípicas, posibles reclasificaciones e incluso subregistro de delitos como el homicidio.

Ante ello, el Gabinete de Seguridad informó que en aras de permitir un seguimiento más preciso de los datos de homicidios y otros delitos, la información oficial se va a publicar en su propio portal.

Gabinete de Seguridad anuncia cambio de portal de cifras de homicidios (@GabSeguridadMX/X)

En su comunicado, el Gabinete de Seguridad sostuvo que el cambio de portal permitirá reforzar la “transparencia, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información”.

En ese sentido, destacó que será a partir del próximo 1 de septiembre cuando se haga la mudanza de estadísticas, ante lo cual ya no van a estar en el sitio de la SSPC y pasarán a su página web.

Cifras de homicidios se publicarán diario

Al informar sobre el cambio de portal para las cifras de homicidios, el Gabinete de Seguridad explico que la mudanza permitirá una actualización diaria y pública de los datos.

Sobre ello, detallo que en su página se difundirán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades, lo que permitirá la consulta directa y permanente de los registros oficiales.

Violencia en México (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Tras resaltar que los datos que se difundirán en su sitio son preliminares y están sujetos a la resolución jurídica en turno, el Gabinete de Seguridad recordó que el dato final se seguirá publicando de forma mensual.

Lo anterior debido a que concluyó que las cifras oficiales y consolidadas las emite el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).