La política internacional nos ha regalado este fin de semana una de esas jornadas que marcan un antes y un después en los libros de historia. Hungría, el laboratorio predilecto de la “democracia iliberal” y el bastión que parecía inexpugnable de Viktor Orbán, ha caído. Y no lo hizo mediante una intervención externa o una crisis económica terminal, sino a través de la herramienta más poderosa y, a veces, más subestimada de la democracia: el voto masivo de una ciudadanía que perdió el miedo.

La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza no es solo un cambio de siglas; es el colapso de un modelo de gobernanza que muchos intentaron replicar en otras latitudes.

Orbán pasó 16 años rediseñando la arquitectura legal de su país para que fuera imposible perder. Controló la justicia, asfixió a la prensa independiente y modificó la ley electoral a su medida. Paradójicamente, fue esa misma ley —diseñada para otorgar supermayorías al ganador— la que terminó por cavar su tumba política, entregándole a Magyar un poder total para deshacer el entramado institucional de Fidesz.

Pero, ¿qué hizo a Magyar diferente de los intentos fallidos de la oposición anterior? La respuesta es la identidad. Magyar entendió que a Orbán no se le podía vencer desde una izquierda cosmopolita que muchos húngaros rurales veían con recelo. El líder de Tisza, un “insider” que conoció las entrañas del sistema, le arrebató al oficialismo sus banderas más sagradas: la familia, el cristianismo y el amor a la patria. Al hacerlo, desarmó el discurso del “enemigo interno” que Orbán utilizó durante años.

El triunfo en Hungría nos deja tres lecciones fundamentales para cualquier democracia bajo asedio populista: La participación es el antídoto: Con un 77.8% de afluencia a las urnas, quedó demostrado que las estructuras de control estatal son vulnerables cuando la movilización ciudadana desborda los cálculos del poder.

La unidad no basta, se necesita renovación: No fue una coalición de viejos partidos la que venció, sino una figura fresca que supo hablar el lenguaje de los decepcionados del propio régimen.

El retorno a las instituciones: El mandato de Magyar es claro: restaurar el Estado de derecho y volver a conectar a Hungría con Europa. La entrada a la Fiscalía Europea y la limpieza de los medios públicos serán sus primeras y más necesarias batallas.

Hoy, Budapest celebra. Pero el camino no será sencillo. Magyar hereda un país profundamente polarizado y un aparato estatal que aún tiene raíces profundas del régimen anterior. Sin embargo, el mensaje al mundo es esperanzador: ningún sistema, por más blindado que parezca, es inmune a la voluntad de un pueblo que decide recuperar su libertad.

Lo que ha ocurrido en Hungría no se queda en el Danubio; es un aviso para navegantes en todo Occidente. La democracia, cuando se ejerce con determinación, siempre tiene la última palabra.

La caída de Viktor Orbán en Hungría no es solo una noticia internacional; es una lección de supervivencia democrática. Péter Magyar logró lo que parecía imposible: vencer al sistema con sus propias reglas.