Victor Orbán reconoció su derrota en las elecciones de Hungría, la cual calificó de “dolorosa” pero “inequívoca”.
“Los resultados… son claros y comprensibles. Para nosotros son dolorosos pero inequívocos”Victor Orbán
Así lo dijo tras confirmarse el triunfo de Péter Magyar como nuevo primer ministro, tras 16 años de Orbán en el poder.
Este mismo domingo 12 de abril, Victor Orbán reconoció su derrota en unas elecciones que marcaron récord de participación que ronda el 80 por ciento.
Victor Orbán felicita a Péter Magyar como nuevo primer ministro de Hungría
Victor Orbán felicitó al ganador aunque dijo que los resultados no son definitivos en este momento, pero dan 138 escaños de los 199 disponibles al partido de Péter Magyar.
Magyar necesitaba al menos 133 escaños por lo que se da por hecho su triunfo.
Hungría voltea hacia Europa pero mantiene principios conservadores
Péter Magyar fue el candidato del partido Tisza, de centro derecha y proeuropeo que derrotó a Orbán del partido nacionalista Fidesz.
La figura de Péter Magyar significa un alejamiento de Hungría de Rusia pero no de principios conservadores.
Péter Magyan se convirtió en diputado en el Parlamento Europeo a partir de 2024, por lo que realmente lleva una carrera corta en la política de su país.