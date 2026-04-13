Péter Magyar es el nuevo primer ministro de Hungría y tiene el mérito de haber derrotado a Victor Orbán, quien permaneció 16 años en ese puesto.

El mérito sería mayor pues su carrera política inició en 2023 con su divorcio que terminó en un escándalo político-marital, por ello te contamos quién es Péter Magyar:

¿Quién es Péter Magyar?

¿Qué edad tiene Péter Magyar?

¿Quién es la esposa de Péter Magyar?

¿Qué signo zodiacal es Péter Magyar?

¿Cuántos hijos tiene Péter Magyar?

¿Qué estudió Péter Magyar?

¿En qué ha trabajado Péter Magyar?

¿Quién es Péter Magyar?

Péter Magyar es el nuevo primer ministro de Hungría quien terminó con 16 años en el cargo de Victor Orbán, a quien admiraba cuando era niño.

¿Quién es Péter Magyar? nuevo Primer Ministro de Hungría (AP / AP)

¿Qué edad tiene Péter Magyar?

Péter Magyar tiene 45 años de edad, quien nació el 16 de marzo de 1981.

¿Quién es la esposa de Péter Magyar?

Judit Varga es la ex esposa de Péter Magyar, quien trabajó como ministra de Justicia en el gobierno de Orbán, pero salió por un escándalo de corrupción.

La funcionaria acusó a su entonces esposo de traición por presuntamente haber filtrado un audio en el que ella pedía modificar expedientes judiciales.

Judit Varga ha insistido en traición, violencia y chantaje de Péter Magyar. El divorcio se dio en 2023 luego de haberse casado en 2006.

¿Qué signo zodiacal es Péter Magyar?

Péter Magyar es de signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Péter Magyar?

Péter Magyar y Judit Varga tuvieron tres hijos.

¿Qué estudió Péter Magyar?

Péter Magyar tiene estudios universitarios en Derecho y Humanidades en la Universidad Católica de Péter Pázmány de Hungría y tuvo un intercambio estudiantil en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania.

¿En qué ha trabajado Péter Magyar?

Péter Magyar inició su carrera en 2003 como juez en prácticas, de ahí siguió como abogado, funcionario en el Ministerio de Asuntos Exteriores y comercio de su país.

Posteriormente fue jefe de la dirección Jurídica para Asuntos de la Unión Europea del Banco Húngaro de Desarrollo y se desarrolló en el ámbito privado.

Su carrera política es realmente corta pues en tras su divorcio, en 2024 se convirtió en presidente del partido Tisza de reciente creación (2021) y diputado en el Parlamento Europeo.

Péter Magyar gana elecciones en Hungría y se convierte en el nuevo primer ministro

Péter Magyar se convirtió en el nuevo primer ministro de Hungría, al obtener 138 escaños de los 199 disponibles en las elecciones legislativas de este 2026.

El joven político de 45 años necesitaba superar la barrera de los 133 escaños para relevar a Victor Orbán, quien se mantenía en el puesto durante 16 años.