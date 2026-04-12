Péter Magyar se convirtió en el nuevo primer ministro de Hungría, elección la cual terminó con 16 años consecutivos de Viktor Orbán en el poder.

Hungría elige primer ministro directamente por la Asamblea Nacional, por lo que al lograr 138 escaños de los 199 disponibles en las elecciones legislativas se dio por ganador a Péter Magyan.

El joven político de 45 años necesitaba superar la barrera de los 133 escaños a favor de su partido Tisza, dos terceras partes, para convertir en primer ministro.

Participación récord en elecciones de Hungría

Las elecciones para elegir nuevo primer ministro este domingo 12 de abril en Hungría tuvieron una alta participación ciudadana.

Los números de participación varían, pero algunas agencias señalan alrededor de 80 por ciento de participación, no registrada previamente.

La elección fue seguida con gran interés en el mundo, incluidos Europa, Rusia, Estados Unidos y más, debido al cambio que implica un alejamiento de Rusia y un acercamiento a occidente .

Europa felicita a Péter Magyan por su triunfo en Hungría

Las principales felicitaciones a Péter Magyan han venido de Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que es una victoria para el apego de Hungría a los valores de la Unión Europea.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, dijo que este es un momento histórico y un punto de partida para trabajar por la seguridad y prosperidad.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, dijo que Hungria es un país que declama su camino europeo.