A través de la red social Truth , Donald Trump de 79 años de edad reveló que sostuvo una larga llamada con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin de 73 años de edad.

Donald Trump sostiene una larga platica con Vladimir Putin, ¿qué dijeron?

Donald Trump reveló a través de Truth , su red social, que estaba hablando con Vladimir Putin; una conversación que fue bastante larga según el Presidente de Estados Unidos.

Tras finalizar esta conversación y tal y como lo prometió en su anterior publicación, Donald Trump reveló qué tópicos se tocaron con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin.

De acuerdo con Donald Trump, la conversación con Vladimir putin fue muy productiva, ya que lo felicitó por la paz que logró en Medio Oriente, reconociendo que él y Estados Unidos han logrado algo con lo que se ha soñado “durante siglos”.

“Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania. El presidente Putin agradeció a la primera dama, Melania, su compromiso con los niños. Se mostró muy agradecido y afirmó que este compromiso continuará. ” Donald Trump

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Hungría tras llamada telefónica (@realDonaldTrump​ / Truth )

Donald Trump también dio a conocer que conversó con Vladimir Putin sobre el comercio entre Estados Unidos y Rusia, una vez finalizada la guerra contra Ucrania, por lo que acordaron reunirse la próxima semana.

Aunque aclaró que las reuniones iniciales de Estados Unidos, estarán dirigidas por el Secretario de Estado, Marco Rubio; el lugar de la reunión con Vladimir Putin y Donald Trump será en Hungría para ver si pueden “poner fin a esta guerra entre Rusia y Ucrania.”

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra “ignominiosa” entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante.” Donald Trump