Comienza la temporada alta, y a la par aparece una andanada de quejas de usuarios del transporte aéreo, y este año ¡faltaba más!, no ha sido la excepción. El Aeropuerto Internacional de Tijuana , “General Abelardo L. Rodríguez” lleva varios días enfrentando bancos de neblina, ocasionando “caos y destrucción” en estas fechas navideñas.

Terrible y lamentable, sin duda. Lo malo es cuando los medios de comunicación, literalmente “se suben al tren”, y amplifican el malestar de los pasajeros; y aquí me van a disculpar, pero me voy a extender bien y bonito.

Traigo muchos años entre pecho y espalda inmersa en el mundo aeronáutico, y puedo aseverar, con los pelos de la burra en la mano, que muchos de los usuarios simple y sencillamente no entienden cuando las demoras o cancelaciones son “por cuestiones climatológicas”; tal parece que uno hablase en arameo antiguo.

Sucede año con año en la época de invierno; con las bajas temperaturas el agua o la humedad que se encuentra en el aire en su “punto de rocío” suele evaporarse, y como bien lo explica Wikipedia:

“El punto de rocío es la temperatura a la que el vapor de agua en el aire se condensa para formar líquido (rocío, niebla, nubes, escarcha)… (en el caso de la neblina) el vapor se transforma en pequeñas gotas suspendidas, reduciendo la visibilidad, como pasa al atardecer en valles, sobre el agua, o cuando una masa de aire frío pasa sobre una superficie cálida”.

Justamente este fenómeno se presenta en distintas terminales aéreas de nuestro país, y en estos días las líneas aéreas y aeropuertos se la pasan avisando que se cerró cierta terminal aérea y que sus usuarios se comuniquen para recibir indicaciones.

En la actualidad las líneas aéreas y aeropuertos utilizan sus redes sociales para informar, casi inmediatamente cuando una terminal aérea se ve afectada por un fenómeno de este tipo. Con ello pretenden que los pasajeros tomen precauciones, y se mentalicen para pasar más horas de las planeadas en la terminal aeroportuaria, e incluso hasta puedan llevar desde casa los alimentos y bebidas suficientes para pasar el tiempo.

Sin embargo, los usuarios con acceso a redes sociales, y los medios de comunicación que evidentemente no cubren la fuente de aviación, generan un caldo de cultivo que no abona en nada, y sí vulnera la seguridad aérea.

Lo voy a explicar de forma didáctica: una demora -o cancelación- de un vuelo altera toda la operación de una línea aérea, y si se tomó la decisión a causa de un fenómeno meteorológico, como sucede en el Aeropuerto de Tijuana, todas las líneas, en todos sus vuelos lo van a resentir. Mucha gente se sorprende cuando su vuelo, en un aeropuerto diferente, se encuentra demorado, y te dicen: “pero si aquí no pasó nada, ¿por qué mi vuelo viene tarde?”

Porque los eventos climáticos que generan una demora, provocan un “efecto dominó” en toda la operación; primero porque la que se tenía planeada para ese día “se llamaba”.

Ahora la línea aérea tiene que revisar qué aviones van a volar (porque las aeronaves también deben de tener su descanso), qué tripulantes van a operar los equipos ese día, y si hay una demora, se vencen jornadas, y aunque las aerolíneas tengan personal “de reserva”, esto es en espera de ser activados para cubrir un vuelo, a veces las reservas se “acaban”.

Y entonces, ni debajo de las piedras van a encontrar quién opere los vuelos; por eso muchas veces las líneas aéreas optan por cancelar, porque al final resulta más seguro que demorar un vuelo, porque si algo caracteriza al transporte aéreo es justamente ser el más seguro del mundo; la aviación comercial maneja altísimos estándares, y es por eso que si los pilotos consideran que no hay condiciones óptimas, no van a arriesgar, por ningún motivo, las vidas de los pasajeros.

Una vez explicado lo anterior, regresemos a las quejas y a los medios de comunicación . Exponen “supuestos maltratos” por parte de los aeropuertos y las líneas aéreas, porque los usuarios se niegan a entender que si un avión no vuela es por la propia seguridad de ellos, los pasajeros. Por supuesto que a nadie nos gusta que alteren nuestros planes, pero hay que entender que se trata de aumentar las posibilidades de que sigamos teniendo planes en el futuro.

Desafortunadamente, lo único que ocasionan al exacerbar la molestia por las demoras y cancelaciones, es abonar la existencia de pasajeros disruptivos, que son un peligro para la seguridad de un vuelo. Por eso si van a viajar en avión, es importante, y se los digo de corazón, que por favor lean de cabo a rabo las condiciones de la línea aérea; necesitan saber a qué se compromete, y a qué no, en caso de una demora generada por un evento climatológico.

Si son fans de “Stranger Things”, una forma sencilla de explicar cómo funciona la industria aérea, es una mente de colmena, aunque en tu aeropuerto no haya sido afectado por una lluvia, una niebla, una nevada, o cualquier otro caso meteorológico, tu avión sí lo está, porque el equipo que se iba a usar para tu vuelo está varado en una terminal aérea que fue cerrada por alguna alteración climática y eso trajo consigo, un vencimiento de jornada de la tripulación, un cambio de equipo o de plano una demora, en la aviación decimos de broma “estornudas en México y te dicen salud en Buenos Aires”.

Porque la aviación es una larga cadena, y cuando se rompe es muy complejo poderla echar a andar de forma segura para poder transportar a los pasajeros. Ahora otro punto importante, yo sé que mucha de la gente que viaja en avión, no conoce cómo funciona la industria y para ellos es lo mismo aerolínea, que personal aeroportuario, que migración, aduana y hasta las tiendas de la terminal, pero no es así.

Una de las quejas que vi era “pero si la neblina no dura todo el día”. ¡Claro!, no dura todo el día, pero se requiere de calor y del sol para que se disipe y se pueda operar los vuelos de forma segura. Ya se afectó la operación cuando por condiciones del clima se tuvo que cerrar el aeropuerto, esto ya generó un desfase que para poder arreglarlo tarda y precisamente es tardado porque la seguridad en la aviación es algo que se toma muy en serio.

No vas a volar con una tripulación fatigada, con una aeronave que no tuvo su descanso y su mantenimiento adecuado, porque parte de un avión pueda volar en óptimas condiciones, es que este haya descansado. Los aviones no pueden volar 24 horas los siete días de la semana, tienen que hacer “descansos” entre vuelos para que sigan siendo aeronaves seguras de operar.

Otra de las quejas ¿por qué solamente el problema en Tijuana es con Volaris? Muy sencillo, las líneas aéreas tienen distintas bases desde donde operan, en el caso de esta aerolínea de bajo costo, una de sus bases es precisamente Tijuana , ni VivaAerobus, ni Aeroméxico tienen una base en dicha terminal aérea, es por esta razón es la más afectada, no la única, ha sido Volaris.

¿Cuáles son las consecuencias de manipular la información, haciendo creer que las aerolíneas malvadas y los aeropuertos villanos solamente quieren hacerle pasar un mal trago al pasajero? Pues generar descontento con los viajeros en estas fechas que ya de por si generan un estrés natural, terminando por crear el caldo de cultivo perfecto para que la gente termine por convertirse en un pasajero disruptivo.

Nada más para que se den una idea del peligro que esto significa, un pasajero insubordinado, molesto porque no ha podido viajar, es un peligro que no se le permitirá, por ningún motivo, el abordaje de una aeronave. Y en caso de que se llegue a colar, porque colapse justo en pleno vuelo, las consecuencias son terribles, porque puede generar un aterrizaje de emergencia en otro aeropuerto distinto al del destino final.

Quienes más pierden cuando se cierra un aeropuerto por motivos del clima, son las líneas aéreas, porque entre pagos de horas extras al personal, pago de reembolsos a pasajeros, pagos al aeropuerto por el uso de sus instalaciones, y así me puedo seguir, no crean que las líneas aéreas disfrutan con este tipo de eventos.

Todos los que estamos dentro de esta hermosa industria odiamos las demoras y cancelaciones. Lo que debe quedar claro es, una verdad es que tanto aeropuertos como las líneas aéreas se la pasan avisando cuando hay un suceso que va a causar demoras en su operación, tanto aérea como portuaria, y que si se viaja en estas fechas, precisamente por eso avisan, para que el usuario tome precauciones.

Más vale pecar por cargar de más, que quedarse sin nada porque hasta la comida del aeropuerto se agotó, lo cual me sucedió en varias ocasiones, los changarros dentro de los aeropuertos pocas veces son 24, así que más vale, cargar con snacks, agua, ir bien abrigados, con un buen libro y mucha paciencia por sí les toca un evento que les demore su vuelo.

Al final, lo único que deben tener en mente es, que si un avión no sale, no es por capricho de la aerolínea, es una razón de seguridad y ustedes quieren llegar vivos y enteros a su destino, no en cachitos y cenizas. Y deben saberlo, es algo que sucede en todo el mundo.