Un tema al que por obvias razones le damos seguimiento en este espacio, es a todo lo referente a las fabricantes de aviones , que hacen posible el tránsito de pasajeros por vía aérea.

En consecuencia, hemos dejado registro de los altibajos que enfrentaron en los últimos años, pues son parte de una industria que sufre todos y cada uno de los cambios que en el mundo actual se suscitan. En ese orden ide ideas, es importante atender cuáles son las expectativas que tienen las armadoras para el próximo 2026, que está a la vuelta de la esquina.

Así que hoy hablaré de Airbus, la fabricante de aviones francesa, y de sus expectativas en nuestro país, toda vez que la flota de dos de las principales líneas aéreas de nuestra patria están conformadas por equipos Airbus.

La aviación es un sector clave para la economía de los países, por ello no se puede dejar de lado, y se hacen “predicciones”, por decirlo con desenfado. De acuerdo con su Previsión Global del Mercado (GMF, por sus siglas en inglés) han calculado que el tráfico aéreo comercial en México se duplicará en las próximas dos décadas.

Esta proyección es “la mar de interesante”, pues para la GMF el crecimiento que se dará a finales del 2044, comparado con los números actuales, rondará el 108% en cuanto a tráfico de pasajeros.

Tengamos en cuenta que el año 2024 lo cerramos con poco más de 119 millones de pasajeros, tanto en el mercado nacional como en el internacional, y de enero a agosto de este año se ha transportado a más de 82 millones de pasajeros; ya veremos cómo cerramos el año, pero con todo y las políticas erráticas de nuestro vecino norteño, “ahí la vamos llevando”, como decimos en estas tierras.

Ahora, traduciendo ese 108% de crecimiento, significa que para finales de 2044, en números reales, estaríamos cerrando con más 215.6 millones de pasajeros, gracias a que aerolíneas, aeropuertos, gobierno y armadoras de aviones han buscado que se acerque más gente y se conviertan en usuarios de la aviación.

Aviacíon Comercial Mexicana en 2044 (Especial)

Por ejemplo, se ha estado trabajando en los diferentes segmentos que existen dentro del transporte aéreo de pasajeros, y uno de ellos es impulsar más los viajes domésticos, sobre todo entre las clases medias y trabajadoras.

Es importante destacar que para lograr este crecimiento se requiere que las aerolíneas sigan sumando equipos a sus flotas actuales, y para ello es fundamental el papel de las armadoras, entre ellas por supuesto de Airbus, quien prevé y contempla para nuestro país, un incremento del 64% en aviones de pasillo único.

Los famosos “caballitos de batalla”, como me gusta nombrarlos, que son aeronaves de la familia A320 y A321 en todas sus modalidades, pues son ideales para la aviación de bajo costo, y altamente confiables.

Son muy cómodos para trabajar, aunque debo reconocer que no todo depende del fabricante, sino de las decisiones y necesidades de la línea aérea que lo usa, y en algunos casos el modelo bajo costero sacrifica comodidad a cambio de tener más oferta de asientos; pero como dije, eso ya es una decisión de cada compañía aérea.

Aun así, para vuelos de corto e incluso mediano alcance, la clase única de estas aerolíneas bajocosteras es lo suficientemente cómoda para viajar. Ahora, se tiene también una proyección sobre el tráfico doméstico.

Y es que este modelo de bajo costo, tal y como se ha estado manejando en los últimos años, le ha permitido afianzarse dentro del mercado doméstico. No por nada las dos líneas aéreas que más pasajeros han transportado en el territorio nacional, son VivaAerobus y Volaris; ambas operan con aviones de la fabricante Airbus, utilizando aeronaves de la familia A320 y A321 normal y NEO.

Por eso no resulta extraño que su proyección en cuanto al aumento de pasajeros nacionales sea de alrededor de un 146%; en cuanto al tráfico internacional sus estimaciones rondan el 60%, y en números totales podemos decir que la proyección de crecimiento para nuestro país es del 148%

Estos datos son muy reveladores, pues nos permiten ir confirmando lo que llevamos experimentando en los últimos años: que el tráfico nacional prefiere volar por aerolíneas de bajo costo, y en el internacional, como reina indiscutible, tenemos a nuestra aerolínea bandera, Aeroméxico.

También se espera un incremento en cuanto a la frecuencia de viajes, y que pasemos del 0.6 al 1.2 per cápita, y esto será posible si se sigue consolidando el transporte aéreo.

Dicho todo lo anterior, Airbus confía que la flota en nuestro país de sus aviones crecerá con el modelo de aeronaves de pasillo único, sin duda un gran reto para esta fabricante francesa, con una importante presencia en nuestro país, ya que las puertas actualmente de las familias A320 y A321 se fabrican en Querétaro.

Y para cerrar esta columna, un dato más, pero ahora a nivel global: Airbus espera crecimiento sostenido durante los próximos 20 años, sobre todo con una alta demanda en los mercados asiáticos y de Medio Oriente, llegando a colocar más de 43,420 aeronaves en todo el mundo, tanto para transporte de pasajeros como de carga.

Estas son sin duda buenas noticias y una excelente forma de cerrar el año.