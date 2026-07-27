Claudia Sheibaum calificó como “ecuación del abuso” y “robo” los anteriores esquemas de créditos de vivienda de Infonavit y Fovissste, al señalar que eran impagables para las familias.

“Es increíble, de verdad, no sé cómo hicieron los créditos, es una ecuación, la ecuación del abuso, del robo porque la gente pidió 80 mil pesos prestados, ya pagó 400 mil pesos y debe un millón, ¿cómo hicieron ese crédito que la gente nunca va a pagar?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, tras la entrega de escrituras en Xoxocotla, Morelos, la presidenta de México ejemplificó que personas que solicitaron 80 mil pesos terminaron pagando 400 mil y aún debían un millón.

Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno busca regular los créditos de vivienda y garantizar certeza jurídica a los beneficiarios.

Claudia Sheinbaum anuncia Viviendas para el Bienestar en Cuautla. (cortesía )

Claudia Sheinbaum busca resolver temas de vivienda Infonavit a 9 millones de familias

Claudia Sheinbaum dijo que con nuevas acciones sobre vivienda, su gobierno busca cambiar la vida de nueve millones de familias mediante tres ejes:

Regularización de predios Entrega de escrituras Reestructuración de créditos

Solo en el tema de reestructuración de créditos impagables Infonavit y Fovissste, la meta es llegar a cinco millones de familias quienes han pagado hasta el doble de lo que vale su casa y a pesar de ello aún seguían presentado una gran deuda.

Contó que “todas esas deudas de cinco millones de familias se están reestructurando y un porcentaje ya terminó de pagar y se les entregan las escrituras”.

En cuanto regularización de predios, Claudia Sheinbaum puntualizó que la meta es entregar un millón de escrituras siempre y cuando se garantice que no hay riesgo ambiental ni de protección civil.

Claudia Sheinbaum: vivienda Infonavit da alivio y calidad de vida a familias

Claudia Sheinbaum dijo que estas tres acciones ante créditos impagables de Infonavit dan alivio a las personas porque se hacen de un patrimonio, mejoran su calidad de vida y su ingreso ya les llega completo.

Este fin de semana, Sheinbaum entregó viviendas en Xococotla, Morelos, donde viven algunos docentes jubilados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La presidenta dijo que, como esta, cada entrega de vivienda es muy emotiva.