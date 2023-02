Una rara y muy macabra combinación de personajes, ¿cierto? Pero real... pero posible.

¿Por qué? Porque el día de mañana llegará el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a territorio mexicano.

¿Para qué? Pues porque se le ocurrió a AMLO, así nomás, de cuates y amigos, darle la Orden del Águila Azteca al camarada Díaz-Canel, distinción que sólo se le otorga a los extranjeros que han ayudado al país y que han contribuido a la prosperidad del mismo.

¡Háganme el bendito favor!

El discurso y la explicación de Obrador es que le quiere regalar una medalla porque gracias al amigo y hermano presidente cubano, tenemos un sistema de salud universal y de primera.

Y también porque le quiere dar las gracias por enviarnos médicos cubanos, además.

Aquí la cosa es que esta visita en realidad debe de significar algo mucho más profundo.

Layda Sansores últimamente ha sido más golpeada políticamente, y más que nunca en este ‘boom’ de videoescándalos ha salido involucrada.

Creo que es un gran despropósito reunir a Diaz-Canel y a Layda Sansores. Es que AMLO dice que anda muy emocionado por enseñarle al presidente amigo y hermano cubano los avances del Tren Maya.

No. Esta visita no nada más es por una medalla. Tampoco creo que siendo justos sea merecida para un presidente que ha sido a todas luces y ante los ojos del mundo entero un hombre represor y dictatorial.

En tiempos de evidente época de campañas, que el presidente amigo y hermano cubano venga a México francamente es desolador.

Pero, entonces, sí no viene a recoger su medalla, ¿a qué viene?

Bueno, creo que hay un especie de pacto o “negocio” entre ellos dos. Sabemos que la visita no es una simple visita.

O el presidente de Cuba viene a presionar a Obrador para algo (dinero) o entonces AMLO necesita algo de él.

Eso de las medallitas no se lo cree nadie.

Y que lo haga en el estado que comanda Layda pues le va peor para su imagen. Pero creo que a ellos ya no les está importando si quedan o no quedan bien con los mexicanos.

Se reparten al país como rebanadas de pastel. Como un motín. Como un arca llena de tesoros y monedas.

¿Cómo poder condecorar a un presidente que mandó reprimir y encarcelar a cientos de personas porque se manifestaron por falta de medicamentos en Cuba?

¿Y cómo verá esta situación Biden? No creo que diplomáticamente hablando esto sea benéfico para México en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Pero esto al presidente de todos los mexicanos no le importa. Le importa que se viene el 2024 y necesita de aliados, de “compas” que le den una mano por si la cosa se traba para Morena.

Para mí, la visita de Díaz-Canel me será como la noche: Obscura y donde nunca pasa nada. Y amanecerá y no veré ningún beneficio para mi país por la visita del amigo y hermano presidente cubano.

No hay día que no me deje de sorprender AMLO y sus maniobras que cada vez resultan más cínicas y absurdas.

Hablemos en plata.

Es cuanto