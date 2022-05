No entiendo la insistencia de traer 500 médicos que ocuparían 500 plazas de 500 médicos mexicanos. ¿Realmente existe la necesidad de emplear a 500 médicos cuando el régimen castrista no ha hecho nada por el pueblo de México? ¿Hay un intercambio importante entre México y Cuba que valga la pena quitarle su lugar de trabajo a 500 o más médicos mexicanos que necesitan esos trabajos?

En este caso, el gobierno de la 4T se convierte en candil de la calle y oscuridad de su casa. En México existen excelentes escuelas donde se preparan a jóvenes que después se conviertan en médicos que mantienen sanos a nuestro país. Durante mi vida me ha tocado conocer a médicos dedicados, preparados y con sentido humano empezando por mi padre que es médico y cumple a cabalidad con el famoso juramento socrático.

¿Por qué el gobierno de México tiene que quedar bien con gobiernos caribeños y centroamericanos? Entiendo el tener una buena relación pero el apoyar con recursos no me parece bien cuando todavía falta tanto por hacer en nuestro país.

La venida de los médicos cubanos solo la entendería como un intercambio, donde llegan 500 médicos cubanos a México y Cuba se lleva 500 médicos mexicanos para aprender de la escuela de medicina cubana, que algo harán diferente a la nuestra. La entendería en una situación de emergencia donde sería una ayuda y apoyo temporal, así sí.

¿Qué tiene que pasar para que los 500 médicos cubanos puedan ejercer en México? Primero, para que todo esto fuera como tiene que ser, tendrían que certificarse para poder ejercer en México. Los médicos, aunque tengan los conocimientos teóricos y técnicos, no pueden ejercer en otros países. Así como los doctores mexicanos no pueden ejercer fuera de México, a menos que tengan las certificaciones necesarias para ejercer en otro país, los cubanos no pueden ejercer en México así como así. Estos médicos cubanos tendrían que homologar sus títulos con lo necesario para ejercer en nuestro país. De ahí presentar todas las certificaciones necesarias para su especialidad. Los médicos, no importa su edad o su experiencia, tienen que presentar exámenes cada cierto tiempo para poder seguir ejerciendo.

Si los médicos cubanos cumplen con todo esto, esperaría que su presencia fuera temporal y que se le diera la oportunidad a los médicos de nuestro país para ejercer y tener las mismas oportunidades que se le están dando a estos médicos extranjeros.

Así como se esta buscando que todos los mexicanos tengan una oportunidad de desarrollo, así se tiene que hacer con los médicos mexicanos que están en búsqueda de oportunidades.