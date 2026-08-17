El tercer domingo de agosto se conmemora el “Día Mundial del Helicóptero” y para Airbus Helicopters México es una gran oportunidad para hablar de una parte de la industria aérea que no es tan conocida por la gente.

Se suele ver a los helicópteros como el transporte favorito de los millonarios; no pocas veces altos funcionarios del gobierno o empresarios han presumido que se movilizan en este tipo de aparatos, provocando que la gente de “a pie” tome distancia, y pierda de vista la importancia que tienen este tipo de aeronaves de ala rotatoria.

Un helicóptero es una herramienta fundamental para enfrentar distintos desastres naturales, como inundaciones, huracanes, incendios o cualquier otra tragedia donde el espacio para aterrizar sea limitado.

A través de un comunicado, Airbus quiere dar a conocer las cinco capacidades con las que cuentan este tipo de aeronaves, claves para la atención de emergencias, así como parte fundamental de la protección civil, así que los invito a que las desmenucemos:

De entrada, un helicóptero puede llegar a lugares donde otro tipo de vehículos no pueden, por ejemplo, al encontrarse con una carretera destruida que no permita el paso de automotores, y si fuera consecuencia de un desastre natural, se debe atender con urgencia.

Ejemplos hay muchos, porque en este tipo de casos, siempre hay poblados que quedan completamente incomunicados, ya sea porque se inundaron, porque pasó un huracán, o incluso que las intensas lluvias provoquen lluvias deslaves y nadie puede entrar ni salir.

Un helicóptero permite -primero- conocer las condiciones del poblado o la zona afectada vía aérea, y con ello establecer un plan de rescate. Tal y como lo menciona Airbus en su comunicado: “En México tras el huracán Otis, en octubre de 2023, estas aeronaves fueron fundamentales para apoyar la evaluación de daños y el abastecimiento de comunidades incomunicadas. Más recientemente, en octubre de 2025, un H175 de un operador energético apoyó a una población aislada por las lluvias torrenciales en Veracruz, mediante el traslado de productos de primera necesidad”.

En este tipo de emergencias sabemos que el tiempo apremia, por eso garantizar el traslado de personas, es vital, así como acercar brigadistas que lleven consigo medicamentos, alimentos y suministros necesarios para la supervivencia. Esto se puede hacer de forma mucho más expedita gracias a los helicópteros, y salvar vidas.

La capacidad con la que cuenta este tipo de aeronaves es por lo que los fabricantes de Airbus la denominan “la navaja suiza”, igual que el instrumento que muchos que utilizamos al hacer escultismo, sabemos que es “multiusos”; lo mismo pasa con los helicópteros, pues son muy versátiles, lo mismo trasladan personal médico, que combaten incendios o apoyan en labores de “búsqueda y rescate”, así como también usan las autoridades para brindar seguridad desde el aire.

Airbus nos comparte: “El H125, por ejemplo, puede transportar hasta cuatro bomberos y descargar hasta 1,200 litros de agua por vuelo, mientras que el H145 combina maniobrabilidad y una amplia cabina que puede reconfigurarse rápidamente según las necesidades de cada misión”.

Otra característica que tienen los helicópteros es que son piezas claves para el combate de incendios. Ya nos dijo Airbus que el H125 tiene la capacidad de cargar hasta 1,200 litros de agua, y modelos como el H225 hasta 4,500 litros, y el H215 incluso puede llegar a transportar hasta 20 bomberos junto con 4 mil litros de agua, con un sistema de navegación que les permite operar tanto de día como de noche.

La cuarta característica es que en la actualidad los helicópteros también sirven como ambulancias aéreas, para traslados críticos de pacientes que requieren ser atendidos a la brevedad; modelo como el H145 se destaca porque cuenta con cabinas de acceso rápido, las cuales mantienen un bajo de nivel de vibraciones para no afectar al paciente.

En este caso los equipos modelo H225 pueden llegar a transportar hasta 11 camillas, mientras que el H130 se destaca por tener una amplia cabina y espacio suficiente para configurarlo para misiones médicas, que al igual que el modelo H125 tienen un alto rendimiento.

Y por último, por si no lo sabían Airbus México, como fabricante de helicópteros, sigue innovando en tecnología, ahora con sistemas “no tripulados” como los modelos U070, el U030 Flexrotor y el U010 Aliaca, que pueden usarse como sistemas de vigilancia y rescate. Esto es, van a explorar la zona donde se quiere llegar sin exponer a nadie, y con ello gestionar un mejor plan de rescate.

En México, los helicópteros de Airbus han sido parte fundamental para operaciones de atención a desastres naturales, ayuda humanitaria, traslado de pacientes/órganos, evacuaciones de personas en áreas afectadas, y también han contribuido a combatir incendios, teniendo en nuestro país una presencia de más de 40 años.

Por todos estos motivos es que, en el marco del Día Mundial del Helicóptero, para Airbus, como empresa fabricante de este tipo de aeronaves de ala rotativa, y aviones comerciales, es importante acercar a la gente a que conozca la gran herramienta que son y la utilidad que tienen los helicópteros en la sociedad.

Además, en nuestro país se fabrican muchas partes de estos helicópteros, así como se les brinda mantenimiento y reparación. Motivo suficiente para celebrar el Día Mundial del Helicóptero.