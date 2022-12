Cuando las elecciones presidenciales se aproximan, van apareciendo personajes que decidieron mantenerse en silencio, a distancia, o con bajo perfil; para que las acusaciones, señalamientos de enriquecimiento ilícito y corrupción se disuelvan en el tiempo y se olviden… los más cínicos son senadores haciendo como que trabajan por el país. Están ahí para tomar decisiones, no solo para velar por sus propios intereses y sobre todo para obstaculizar el avance de la Cuarta Transformación. El país no les importa. Nunca les ha importado.

Han comenzado a pulular, desesperados y revueltos en las dos Cámaras, se quieren unir, con quien sea y como sea, con la convicción única: recuperar el poder.

PRI, PAN, PRD trabajan arduo para poder poner como candidato de la oposición al menos malo. Será en un partido sin ideales, lo único que los une es derrotar al candidato o a la candidata que surja de Morena. Partido al que odian, porque los despojó de todos los privilegios. Su ambición desmedida se ha visto mermada; eso genera frustración y odio…

Osorio Chong, comienza a aparecer. Chong, ejemplifica al priísta de casta. Fue Secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado, catalogado el gobierno más corrupto de la historia.

Miguel Ángel Osorio Chong fue gobernador de Hidalgo. Ahora como líder de la bancada del PRI en el Senado de la República se volvió a lanzar contra “Alito”, presidente actual del Partido Revolucionario Institucional tras dar unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación.

Osorio Chong declaró que está plenamente consciente que Alejandro Moreno se resistirá a renunciar, que se opondrá a dimitir, eso equivaldría la pérdida de privilegios. Los escándalos en los que está envuelto Alejandro Moreno son muy fuertes. Chong no se da cuenta o cree que hemos olvidado que su partido, o lo que queda de él está plagado de corrupción, que está y fue siempre integrado por saqueadores… Chong puso en perspectiva los procesos electorales que se avecinan en 2023, donde están de por medio el Estado de México y Coahuila. Le preocupa a Osorio Chong que la “mala reputación” que tiene Alejandro Moreno ponga en riesgo el “prestigio” de “Va por México”. Un partido según ellos nuevo, renovado, y honrado que pretende competir en las próximas elecciones presidenciales. Las alianzas priistas, perredistas y panistas... son tan débiles que ni juntas podrán formar una oposición con una buena protesta.

Otro funcionario que tal vez prefiera el retiro “voluntario”, silencioso y millonario es Luis Videgaray Caso. Estará descansando en su millonaria propiedad que se encuentra en Malinalco, Estado de México, donde él y su amigo Peña vieron crecer sus carreras.

Aceptó Luis Videgaray que en la compra de la casa en 2012 obtuvo una tasa de interés del 5.31 por ciento anual, por parte de una filial de Grupo Higa. Mientras los bancos mexicanos otorgaban una superior al 12 por ciento.

Grupo Higa se vio benévolo con Videgaray, la contratista favorita del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, para después convertirse en la del Gobierno Federal cuando fue presidente. La “Casa Blanca” que adquirió Peña tiene un valor de 7 millones de dólares y fue construida por Grupo Higa. Todo quedo entre amigos…

El Secretario de Hacienda del sexenio de Peña, Luis Videgaray Caso, es economista licenciado por el ITAM con doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) prestó numerosos servicios como asesor y coordinador y director tanto en la función pública como en el sector privado. Fue Secretario de Finanzas (2005-2009) del Estado de México. Cargo que le convirtió en el colaborador más cercano y de mayor confianza del gobernador de entonces Enrique Peña Nieto. Quien luego dejó en sus manos la coordinación de su “victoriosa” campaña presidencial.

El PRI recuperaba el poder después de haber estado durante dos lamentables sexenios en las manos del PAN. Primero con Vicente Fox y luego, gracias a un fraude electoral, el país fue gobernado por Felipe Calderón, quien, ahora, ya adquirió residencia en España. Su amigo, el expresidente Aznar le ayudó para obtener el permiso con el fin de que labore en una fundación. “Oportunidad de Oro” no la “Golden Visa” ésa es la que le fue otorgada a Enrique Peña Nieto por adquirir una propiedad millonaria en España. No, Felipe solo tiene permiso de residir en el país europeo por un periodo de dos años que se puede prorrogar a cinco. No podía Calderón declinar, desaprovechar este ofrecimiento, ahora que se ha mencionado que se hará una investigación en su contra. Su mano derecha, Genaro García Luna protegió al Cártel de Sinaloa, lo fortaleció abatiendo a los cárteles contrarios. Felipe Calderón empaca sus maletas, se enfila hacia Europa afirmando que nunca supo nada acerca de los vínculos de García Luna; impensable que ni siquiera se haya dado cuenta de su desmedida riqueza.

El que surge de las tinieblas de la corrupción, después de su fracaso como jefe de gobierno de la Ciudad de México es Miguel Ángel Mancera. Macera arrasó con el 63% de los votos, pero salió como el peor jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuatro años estuvo en silencio arremolinado en su elegante asiento del Senado. Decide, ahora que se acercan las elecciones apoyar a Ricardo Monreal , exgobernador de Zacatecas. Estado de la República ahora gobernado por su hermano David. Los Estados eran heredados como si fueran terrenos propios a familiares, amigos, compadres o socios.

Ricardo Monreal Ávila prepara sus cartas. Si no es considerado o mencionado como candidato a la presidencia por Morena, él ya tiene todo preparado para contender en cualquier partido. Al que lo inviten… cuenta con apoyo de Santiago Creel Miranda.

Panista con un curriculum cuestionable. Cuando se menciona la palabra “casino” viene a la mente de muchos el nombre de Santiago Creel. Cinco días antes de dejar su puesto como Secretario de Gobernación autorizó cientos de permisos para el funcionamiento de casas de apuestas. Gracias a los permisos que otorgó los casinos aumentaron; unos fueron dados a Televisa como pago de favores.

En el país no hay una claridad con respecto a la “Ley de Juegos y Sorteos” por lo que las casas de apuestas se vieron beneficiadas; todo esto gracias a la corrupción.

La presión de la sociedad en Nuevo León hizo que el crecimiento de éstas no creciera, que los alcaldes no lo permitieran.

El incendio del Casino Royale en el que murieron 52 personas, fue un caso en el que se evidenció la corrupción y la complicidad de los tres niveles de gobierno. Creel como todos los funcionarios y ex funcionarios niega que en su gestión como Secretario de Gobernación haya otorgado los permisos para la apertura de casinos. “Gobernación, otorgó permisos para “pedir permisos” a los gobiernos estatales y municipales, declaró Creel.

Santiago Creel y Francisco Gil Díaz el titular de Hacienda fueron los ejes articuladores de una “enorme corrupción” que involucra miles de millones de pesos. Corrupción, de altos funcionarios públicos en el sexenio de Fox… miles de millones de pesos que desaparecieron del erario y fueron a parar a ¿manos de quién?

Un trío, poco sólido el de Monreal, Mancera y Creel.

Claudia Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno, tiene con base a los resultados de diversas encuestas fuerza. Más de la que tienen que todos los opositores, juntos y revueltos.

Mancera no cejará que ella siga subiendo. Él le puso infinidad de obstáculos para que no fuese jefa de la Ciudad de México. Ella triunfó, su desempeño ha sido bien calificado por los exdefeños.

Ella sí se ha mostrado seria, trabajadora, fiel a sus convicciones… la única que no ha desviado la mirada, a la que se le ve convencida del proyecto de la Transformación que propone Morena, Claudia Sheinmbaum quiere seguir, continuar labrando el camino que tantos años le ha costado al presidente Andrés Manuel trazar.

Roberto Madrazo tuitea y critica al gobierno actual. Se le olvida que la trampa, la traición lo han caracterizado.

Madrazo fue candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2006. En un programa Madrazo confesó que, según la información que él tenía Andrés Manuel llevaba ventaja. Que de haberse realizado el conteo “voto por voto” López Obrador habría ganado.

Felipe Calderón no tardó en responder que las palabras de Madrazo eran muy “delicadas” y afirmó que él había ganado: “yo gané la elección presidencial del 2006, limpiamente, muy cerrada, pero la gané en las urnas limpiamente”.

Roberto Madrazo olvida cuando después de haber sido derrotado en la contienda electoral del 2006, se vio envuelto en un escándalo; hizo trampa en el maratón de Berlín. Con chamarra, alzando triunfante los brazos cruzó la meta. Las autoridades del maratón aseguraron que Roberto Madrazo se había salido de la carrera, se saltó o se fue en coche 15 kilómetros para entrar triunfante… algo debía ganar el transa.

El Estado de México es de los pocos que queda en las manos de los priístas. Querrán mantenerlo y quieren también a la Ciudad de México.

Roberto Madrazo estuvo en 2005, por la disputa por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Contendería contra Arturo Montiel, el tío de Enrique Peña Nieto, quien sería su sucesor como gobernador del Estado de México; los Estados de la República sobre todo la “Joya de la Corona” deben quedar entre ellos priístas. Montiel iba ganando, estaba apretada la contienda, cual de ellos dos corruptos vencería. La candidatura de Montiel se cayó cuando dieron a conocer los gastos que hacían su esposa y sus hijos; más de tres millones de dólares y salió a relucir que el exgobernador Arturo Montiel poseía un lujoso castillo en Francia. Montiel como todos, rechaza las acusaciones; precavido no habrá querido que se le investigara más o que sacaran más de sus trapos sucios al sol por lo que Arturo Montiel declinó a la presidencia del partido.

La figura de Arturo Montiel Rojas siempre ha estado rodeada de escándalos, sobre todo de corrupción e impunidad.

La última vez que se le vio fue en un evento con su sobrino Peña Nieto. La administración de Montiel estuvo marcada por la corrupción, excesos y abusos. La investigación por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias la realizó “Fiscalía Especial” la cual concluyó como todas, que “no había encontrado elementos para ejercer acción penal en su contra”.

Tal vez ahora el tío y el sobrino, con sus respectivas esposas, se encuentren disfrutando de las fiestas decembrinas en el castillo que con su sueldo y el sudor de su frente habrá comprado Arturo Montiel en Francia.