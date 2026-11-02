La aerolínea a cargo de Enrique Beltranena está de manteles largos, pues su propia agencia de viajes, de nombre “YA VAS”, cumple siete años. Fiel a su esencia, que busca acercar a más usuarios al transporte aéreo, sus innovaciones siguen sorprendiendo con sus nombres populares, e incluso chabacanos, en el mejor sentido del término.

Y déjenme platicarles, además de que su agencia de viajes cumple sus primeros 7 añitos, (que en esta industria no son cualquier cosa) Volaris tiene otros motivos para estar feliz: están celebrando un incremento de su agencia de un 59%.

Pues con la finalidad de democratizar los vuelos, y acercar a más gente a los viajes en avión, desde el 2019 que se creó la Agencia de Viajes YA VAS, Volaris ha logrado posicionarse a través de una estrategia de viaje integrada, consistente en ofertar una combinación de boletos de avión, reservaciones en hoteles, y algunos servicios complementarios, todo desde una sola plataforma.

Eso aunado -por supuesto- a la oferta de vuelos, rutas, frecuencias y conexiones que ofrece Volaris, que toma en cuenta la importancia de la conectividad aérea. YA VAS ha registrado un crecimiento del 23% superior en 2025, lo que representa una importante consolidación dentro del mercado de viajes.

Durante el 2026 han registrado el comportamiento de sus usuarios, y entre sus hallazgos destaca una mayor diversificación en lo referente a los destinos, que se traduce en que la gente que vuela por Volaris cada vez tiene más confianza en hacer uso de su agencia de viajes.

Especial mención merecen los siguientes destinos de la aerolínea de bajo costo: por supuesto la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, así como destinos de playa como Puerto Vallarta, Cozumel, Huatulco, San José del Cabo, Puerto Escondido, La Paz, Mazatlán y Acapulco, y también otros sitios turísticos dentro de la República Mexicana como Oaxaca, Chihuahua, Tijuana, Mérida, sin dejar de hablar de los destinos internacionales como Las Vegas, Nueva York y Orlando en los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo que Volaris ha descubierto, a través de su agencia de viajes YA VAS, es que este crecimiento se debe a que los viajeros mexicanos buscan una mayor flexibilidad al contratar sus viajes, sobre todo, poder decir cuándo y cómo viajar. Con herramientas sencillas compran y organizan con suficiente antelación sus viajes, sobre todo pensando en sus vacaciones.

El 2027 representa importantes retos, por eso Volaris busca impulsar que los viajeros se habitúen cada vez más a planear de forma anticipada sus viajes; esto es, ahorita pueden ir planeando ya sus próximas vacaciones del siguiente año y aprovechar las diferentes ofertas con las que la aerolínea cuenta.

Por el séptimo aniversario de YA VAS, Volaris estará ofreciendo beneficios exclusivos, siempre con la clara estrategia de tener cada vez más clientes interesados en el modelo de negocio de bajo costo. Las ventajas incluyen ahorros hasta de $5,500 pesos en paquetes de vuelo + hotel, con equipaje de mano incluido. Considero que vale la pena revisarlo, y tal vez se animen a contratar un viajecito.

En opinión de Verónica Nieto, directora de nuevos productos de Volaris:

“Más allá de una fecha conmemorativa, el séptimo aniversario representa para YA VAS una etapa de consolidación de su propuesta de valor y de evolución de su relación con el viajero mexicano. La compañía busca continuar desarrollando una experiencia que combine la conectividad de Volaris con una oferta cada vez más amplia de hospedaje y servicios turísticos”.

Y de verdad que como parte de la industria aérea lo entiendo a la perfección, cuando fui sobrecargo de aviación, contar con el apoyo de una agencia de viajes para “armar” un viaje te facilita la vida, sobre todo por el respaldo y la orientación de su experiencia que pueden proporcionar.

Pueden acceder a la agencia de viajes YA VAS a través de su plataforma, y reservar sus paquetes de vuelo + hotel, u hoteles, + traslados + renta de autos + excursiones + actividades recreativas y/o turísticas, todo dentro de una misma compra.

Y si eso no fuera suficiente, Volaris nos trae su “Tarifa Flex”. Para ellos es tan importante que sus pasajeros puedan cambiar sus vuelos sí así les conviene, como proteger a los que ya adquirieron, y poder volar más.

Su nuevo producto Tarifa Flex le permite a los usuarios elegir dos beneficios al personalizar su viaje. Y es que nadie está exento de que algo inesperado suceda, por eso Volaris promueve esta nueva tarifa, pensando beneficiar a los pasajeros que tengan algún imprevisto, y requieran llevar una maleta extra, o de plano un cambio de fecha para viajar.

Volaris presenta esta nueva alternativa para permitir que los pasajeros elijan qué beneficios les acomodan mejor y sean acordes con su presupuesto, pero también con sus planes de viaje.

Desde $300 pesos, en caso de vuelos nacionales y de $25 dólares para viajes internacionales, esta nueva tarifa le permite a los pasajeros combinar dos beneficios en una sola compra, y dependiendo de su elección, pueden incluso obtener ahorros hasta del 60%, en comparación al costo si adquieren estos beneficios por separado.

A partir del 27 de octubre pueden acceder a la Tarifa Flex tanto en la página oficial de Volaris como en la app de la aerolínea.

Sobre este nuevo producto para los usuarios de Volaris la directora de productos adicionales de Volaris, Verónica Nieto señaló:

“Sabemos que cada viaje responde a necesidades distintas. Hay quienes necesitan llevar más equipaje, quienes buscan mayor flexibilidad para cambiar sus planes y quienes prefieren contar con alternativas de protección. Con Tarifa Flex, queremos que nuestros clientes puedan elegir los beneficios que realmente necesitan, con mayor claridad sobre sus opciones y el valor que reciben”.

Planear con tiempo es importante. Yo sé que es muy atractiva esa imagen de película en la que uno llega al aeropuerto, y tres minutos antes se compra un boleto para cruzar el Atlántico. La realidad es muy diferente, y el tiempo es nuestro aliado, no nuestro enemigo.

Ahora con Volaris pueden elegir un beneficio de cada grupo disponible, que además incluye un artículo personal, así como un check-in anticipado, siempre y cuando se haga a través de la app oficial de Volaris. Se tienen hasta cinco días antes de la salida de su vuelo para acceder a estos nuevos beneficios, y una ventaja más: la posibilidad de puntos en el programa de lealtad “Altitude”.