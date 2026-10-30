Si no les ha tocado un invierno en Canadá, no saben de lo que se pierden. Es una de las mejores épocas del año para disfrutar de la nieve, y se puede aprovechar desde finales del mes de noviembre, para vivir una experiencia espectacular.

Desde ambientes nevados, con villas pintorescas que parecen salidas de un cuento, hasta practicar algún deporte de invierno en sus distintos resorts, o simplemente deleitarse con los paisajes que nos regala el país, mientras se disfruta un Maple Latte (espresso combinado con leche caliente y un toque de jarabe de arce) o un reconstituyente Hot Toddy canadiense (mezcla de whisky canadiense, agua caliente y miel, a menudo con clavo y canela).

No hace falta correr, la mejor temporada para disfrutar de ambientes nevados en Canadá va desde finales de noviembre hasta principios de abril; se puede planear pasar las fiestas decembrinas por aquellos lares o aprovechar los meses previos a la entrada de la primavera para darse una escapadita.

Y es que en ese rubro Canadá tiene mucho que ofrecer. Gracias a Air Canada se puede llegar a distintas ciudades, todas ideales para disfrutar plenamente de la nieve.

Tal es el caso de Blue Mountain, un destino muy popular al sur de Ontario, ideal para esquiar en familia y disfrutar de múltiples actividades al aire libre, incluso para relajarse; su oferta es impresionante, ya que se puede esquiar en sus distintas pistas distribuidas en 148 hectáreas de terreno, desde las que son para principiantes, como las que ya usan los avanzados.

Además, cuenta con una hermosa villa exclusivamente peatonal con tiendas, bares temáticos y restaurantes. La mejor forma de llegar es por el Aeropuerto Internacional Toronto-Pearson (YYZ).

Blue Mountain en Canadá (Ximena Garmendia)

Si la aventura de esquiar no te apasiona, pero te gusta el ambiente europeo, no puedes perderte Mont-Tremblant, dentro de la provincia de Quebec; yo la conozco tanto en verano como en invierno, y ¡es increíble! Admiras el paisaje y te relajas al mismo tiempo dentro de una de sus muchas estaciones, mientras ves nevar por la ventana y te tomas un chocolate caliente o un té de manzana, ambos elaborados con productos locales. Se los juro, es una super experiencia que no se pueden perder.

Aunque también hay opciones para los amantes del snowbord, así como los que aman esquiar, e incluso hay motos de nieve o escalada en hielo; y si eres de los que ama la naturaleza, este destino ofrece avistamiento de fauna silvestre.

La mejor forma para llegar es por el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau (YUL); en realidad Mont-Tremblant está muy cerca y es un destino que vale muchísimo la pena, se los digo yo.

Ahora, sí buscan otro destino de montaña, Whistler que se encuentra en la Columbia Británica tiene mucho qué ofrecer. Este destino turístico es ampliamente reconocido como uno de los más importantes para los deportes de invierno.

Cuenta con amplias pistas y rutas para todo tipo de esquiadores, además ofrece unos paisajes alpinos de ensueño, junto con unos glaciares majestuosos. Aquí puedes explorar viajando en helicóptero, también cruzar puentes colgantes o tirarte de una tirolesa, así como fascinantes descensos en trineo.

whistler, canadá (Ximena Garmendia)

Uno de los grandes atractivos de este destino es un teleférico “Peak 2 Peak” que conecta la cima de dos montañas, donde podrás apreciar los bellísimos paisajes de la Columbia Británica, unos bosques que con nieve encima se vuelven misteriosos y enigmáticos.

Para llegar a Whistler, la mejor forma de hacerlo es a través del Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR), y tienes la opción de contratar un tour, viajar en autobús o rentar un auto y disfrutar del viaje hasta las montañas.

Y de refilón, en invierno también se disfrutan ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, la gastronomía que ofrece Canadá es inigualable y cuenta con una oferta cultural y artística muy interesante, yo he tenido la fortuna de estar en los tres destinos y la verdad que se los recomiendo, valen muchísimo la pena, más en la temporada invernal.

Por eso es importante que tomen en cuenta que Air Canada los conecta desde México saliendo desde distintos aeropuertos, como el de la Ciudad de México (AICM), Guadalajara (GDL) y Monterrey (MTY), además de ofrecer estos vuelos sin escalas, a sus principales HUB´s en Canadá.

Así que no se pierdan esta gran oportunidad de disfrutar la tierra de la miel de maple, los paisajes boscosos, los deportes de invierno y la nieve. Un punto positivo es que Air Canada tiene conexiones muy convenientes desde 10 ciudades dentro de la república diferentes a CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Si quieres cerrar este año o empezar el nuevo rodeado de naturaleza, árboles, lagos, montañas y mucha nieve, esta es una gran oportunidad para viajar por Air Canada, así que aprovechen y vean qué servicios les ofrecen; no olviden consultar la información sobre sus salas VIP y sus programas de lealtad. Igual y en el verano se animan a regresar al Festival de Jazz de Montreal.