Volaris destaca avances entre México y Estados Unidos que impulsan la conectividad aérea

Volaris celebró la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de revocar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos hacia territorio estadounidense.

Tras el anuncio del fin de las restricciones a vuelos, Volaris destacó en un comunicado que esto representa un avance en la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Volaris celebra revocación de restricciones aéreas y busca ampliar conexiones con Estados Unidos

Las restricciones fueron impuestas en octubre de 2025 luego de que Estados Unidos acusara al gobierno de México de implementar políticas anticompetitivas en sus operaciones en el AICM y el AIFA.

Se abrirán más vuelos desde el AIFA y AICM hacia Estados Unidos (Michelle Rojas)

Desde 2022, México había realizado una serie de cambios a fin de reducir la saturación en el AICM y aumentar su eficiencia operativa. Los cambios incluyeron reducir los slots del AICM y trasladar la carga aérea hacia el AIFA.

Estados Unidos alegó que el cambio generó costos adicionales y dificultades logísticas para sus empresas, por lo que se cancelaron 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas.

Tras el diálogo entre ambos gobiernos, se alcanzó levantar las restricciones de manera inmediata, hecho que celebró Volaris al considerar que esto permitirá fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.

Volaris señaló que la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses fue fundamental para avanzar en el fortalecimiento de la relación aérea bilateral y lograr el fin de las restricciones.

La compañía agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por su dedicación y participación en las negociaciones.

Asimismo, Volaris reiteró su disposición para continuar colaborando de manera constructiva con las autoridades para seguir “ fortaleciendo la conectividad en el mercado aéreo transfronterizo más grande del continente”.