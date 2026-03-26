En México, los derechos de las mujeres han llegado al centro del debate. Ya no son un tema marginal ni una causa secundaria: hoy se discuten en el Senado, se colocan en foros internacionales y se presentan como una prioridad de Estado.

Pero hay una preguntaque incomoda —y que rara vez se responde con honestidad—: ¿cuánto de este impulso es transformación real y cuánto es narrativa política?

El reciente foro internacional sobre derechos de las mujeres en el Senado confirma algo evidente: el tema está en la agenda. Sin embargo, también revela una paradoja. Mientras más se habla de igualdad, más se normaliza la distancia entre el discurso y la realidad.

Porque los diagnósticos no son nuevos.

Sabemos que la violencia persiste, que la desigualdad económica sigue marcando la vida de millones de mujeres y que el acceso a la justicia continúa siendo, en muchos casos, una promesa incumplida. Sabemos también que México ha avanzado en representación política femenina y en marcos legales. Y, aun así, el país sigue siendo profundamente desigual para las mujeres.

Entonces, ¿qué significa realmente “poner el tema en el centro”?

Hay un riesgo que pocas veces se señala: que la igualdad se convierta en un lenguaje cómodo. Un consenso políticamente correcto que todos pueden enunciar, pero que pocos están dispuestos a ejecutar a fondo.

Los foros, los discursosy las conmemoraciones cumplen una función simbólica importante. Articulan ideas, visibilizan causas, generan conversación. Pero también pueden operar como una forma de simulación sofisticada: la sensación de avance sin el costo real del cambio.

Porque transformar implica incomodar.

Implica tocar intereses, redistribuir poder, exigir resultados medibles. Y eso rara vez ocurre en espacios donde el consenso es el punto de partida.

Incluso propuestas bien intencionadas —como la creación de nuevas fechas conmemorativas— corren el riesgo de diluir la urgencia en lugar de atenderla. México no necesita más días para hablar de los derechos de las mujeres. Necesita más días en los que esos derechos se cumplan.

El problema no es la falta de marcos legales ni de compromisos internacionales. Es la brecha persistente entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la narrativa de igualdad y la experiencia cotidiana de millones.

Y esa brecha no se cierra con más conversación.

Se cierra con consecuencias.

Tal vez el verdadero reto no es seguir organizando foros, sino transformarlos en espacios de rendición de cuentas. Lugares donde no solo se compartan diagnósticos, sino donde se exijan resultados concretos. Donde la igualdad deje de ser un discurso que se aplaude y se convierta en una realidad que se mide.

Porque mientras eso no ocurra, existe el riesgo de que estemos perfeccionando algo peligroso: una narrativa impecable sobre los derechos de las mujeres… En un país donde esos derechos siguen siendo, demasiadas veces, una deuda.