En política hay quienes quieren gobernar Querétaro. Y hay quienes ya estamos listos para hacerlo.

No es lo mismo. Porque Querétaro no es un estado cualquiera. Es uno de los motores industriales del país.

Un referente en manufactura, exportación y crecimiento. Un estado que compite a nivel global pero que también enfrenta desigualdades que ya no se pueden ignorar.

Y quien no entienda esa dualidad simplemente no está listo para gobernarlo.

Yo no aprendí Querétaro en el escritorio. Lo aprendí caminando.

En San Juan del Río, donde la industria sostiene miles de empleos. En la Sierra, donde el acceso a servicios sigue siendo desigual. En la zona metropolitana, donde el crecimiento urbano rebasa la planeación. En comunidades donde el agua no llega con la regularidad que debería.

Ese es el Querétaro real. El que no sale en los discursos.

Por eso hoy no estoy levantando la mano por ocurrencia. No estoy improvisando. No estoy construyendo una candidatura desde la narrativa. Estoy aquí porque hay trabajo. Y porque hay resultados.

Como diputado federal he asumido mi responsabilidad como debe ser, con presencia en territorio, con gestión directa, y con resultados que impactan la vida cotidiana de la gente.

No desde la comodidad. Desde la responsabilidad.

Porque legislar no es solo hablar. Es responder. Y eso no todos lo pueden decir.

Hoy hay quienes tienen nombre. Hay quienes tienen exposición.

Pero no todos tienen trayectoria en el estado. No todos han recorrido sus municipios. No todos han construido desde abajo.

Y eso, en una encuesta, pesa.

Porque hoy la gente decide por quién ha estado. Por quién regresa. Por quién cumple.

Y en ese terreno tengo algo claro: vamos a ganar la encuesta. No por discurso. Por trabajo.

Porque cuando la competencia es en igualdad de condiciones, sin simulaciones y sin ventajas artificiales, la diferencia se vuelve evidente.

Y ahí es donde muchos se quedan cortos.

Porque es fácil llegar con reflectores. Lo difícil es sostenerse con resultados.

Ahora, hay algo que no podemos perder de vista: la transformación en Querétaro no puede ser copia.

La 4T a la queretana no es un eslogan. Es una visión de gobierno. Es entender que este estado no se mueve con ocurrencias. Se mueve con trabajo.

Aquí no se cancela el desarrollo. Se corrige para que alcance.

Aquí no se enfrenta al que invierte. Se le exige responsabilidad. Aquí no se reparte discurso. Se garantizan derechos. Agua, salud, movilidad, seguridad, vivienda.

Porque donde eso falla, lo que falla no es la gente. Es el gobierno.

La 4T a la queretana es clara: un estado que crezca, pero que incluya. Que produzca, pero que distribuya. Que compita, pero que no deje a nadie atrás.

Porque en Querétaro hay una ideología que está por encima de cualquier otra: la del trabajo.

Aquí no importa el apellido. Importa quién cumple.

Querétaro está listo. Listo para una alternancia real.

Pero no para improvisaciones. No para proyectos que llegan a aprender el estado cuando quieren gobernarlo. No para quienes creen que con discurso basta.

Querétaro está listo para un proyecto serio.

Con conocimiento, con resultados y con rumbo.

Por eso lo digo con claridad: vamos a ganar la encuesta. Porque aquí no se trata de quién quiere. Se trata de quién puede.

Y eso no se construye en campaña. Se construye con años de trabajo.

La transformación sí va a llegar a Querétaro. Pero no desde la simulación. No desde el escritorio. Desde el territorio. Desde los resultados... Desde una 4T a la queretana.