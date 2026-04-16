El estrecho de Ormuz está en el centro de una disputa real, no discursiva: Estados Unidos afirma haber impuesto control sobre el paso estratégico, mientras Irán sostiene que su dominio permanece intacto. No es un matiz. Es una confrontación directa de autoridad sobre uno de los puntos más sensibles del comercio energético global. Y lo más grave no es quién tiene razón, sino que ambos actúan como si la tuvieran… sin que el otro pueda desmentirlo sin escalar. Ahí está el quiebre: no cruzaron la línea, la borraron. Porque cuando dos potencias reclaman control simultáneo sobre el mismo espacio sin que haya un árbitro que lo dirima, lo que desaparece no es la duda, es el límite.

No hay tregua. Hay administración del riesgo, y administrar el riesgo no es evitar la guerra; es hacerla viable, dosificarla, mantenerla latente mientras se decide el momento más conveniente para soltarla. Mientras el mundo se distrae discutiendo tecnicismos sobre bloqueos o restricciones, lo que realmente está en disputa es quién puede imponer condiciones sin asumir el costo político y militar de declararlo abiertamente. Washington habla de interdicción; Teherán responde con control intacto. Dos narrativas que no solo chocan, sino que se niegan mutuamente. Y sin embargo, coexisten. Esa coexistencia no es estabilidad: es tensión contenida al límite de la ruptura.

Cuando alguien proclama control y los demás actores operan como si ese control no existiera, lo que se erosiona no es el tránsito marítimo, es la autoridad misma. El mensaje implícito es brutal: el poder declarado ya no garantiza obediencia. Y en geopolítica, eso es el inicio de algo más profundo. Porque el poder que no se reconoce se convierte en poder disputado. Y el poder disputado, tarde o temprano, se prueba.

Aquí es donde la discusión deja de ser retórica. No importa quién tiene razón en el discurso, importa quién puede sostener su versión en los hechos sin detonar el conflicto que todos dicen querer evitar, pero que todos preparan. Ese es el equilibrio real: acercarse lo suficiente para intimidar, pero no tanto como para obligar al otro a responder sin retorno. Es una coreografía tensa, milimétrica, donde cada movimiento está calculado… pero donde el margen de error crece con cada interacción. Porque ya no hablamos de un incidente aislado. El error se volvió estructural. La saturación de presencia militar, la multiplicación de actores, las reglas de encuentro cada vez más rígidas y al mismo tiempo más ambiguas, generan un entorno donde cualquier falla —un radar mal leído, una orden mal interpretada, una reacción tardía— puede escalar en minutos. Ormuz ya no es un punto estratégico: es un laboratorio de fricción permanente. Ahí se está probando cuánto aguanta el sistema antes de romperse.

La pausa, entonces, no es paz. Es calibración. Es el momento incómodo donde se ajustan variables, se afinan capacidades, se corrigen errores sin renunciar al objetivo de fondo. Y eso la vuelve peligrosa, porque engaña. Da la impresión de que algo se contuvo, cuando en realidad lo que ocurrió fue una preparación más precisa. Lo que no se usa hoy no se descarta: se guarda, se mejora, se perfecciona. Y ese proceso es silencioso, pero implacable.

En paralelo, el poder político en Washington no solo no ayuda a despresurizar, sino que añade combustible. Donald Trump sigue operando bajo la lógica que lo llevó al centro del escenario: saturar, dominar la conversación, no ceder espacio. Pero hay un punto en el que la saturación deja de ser control y se convierte en ruido. Y ese punto ya se empieza a cruzar. La provocación constante pierde filo cuando deja de sorprender. El exceso deja de imponer agenda cuando se vuelve rutina. Y en ese desgaste, el control del relato se fragmenta. Trump sigue teniendo capacidad de imponer temas, sí, pero cada intervención agrega más tensión a un entorno que ya está al límite. Y el ruido, lejos de consolidar poder, lo dispersa. Genera adhesiones inmediatas, pero también resistencias más profundas, más organizadas, más duraderas.

Y sin embargo, incluso en ese exceso, hay efectos que no se pueden ignorar. Al confrontar, activó a un actor que permanecía en silencio. El Papa León XIV apareció. Tarde, sí, pero apareció. Y al hacerlo, ocupó un espacio que nadie estaba llenando. La paradoja es evidente y contundente: al intentar minimizarlo, lo colocó en el centro; al atacarlo, lo legitimó; al descalificarlo, lo convirtió en referencia moral en un escenario que carecía de ella. Es el tipo de error que no se percibe de inmediato, pero que reconfigura equilibrios.

El problema es que el sistema no corrige. No hay un relevo claro. No hay una oposición estructurada capaz de transformar el desgaste en alternativa. Hay voces, hay intentos, hay fragmentos, pero no hay cohesión. Y en política, el vacío no se traduce automáticamente en cambio. Al contrario: suele prolongar lo que ya existe. Por eso el exceso se sostiene. Por eso la narrativa se estira más allá de lo razonable. No porque sea sólida, sino porque enfrente no hay todavía una estructura capaz de reemplazarla. El desorden del adversario sigue siendo el mejor escudo del poder.

Mientras tanto, el resto del mundo no observa pasivamente. Aprende. Ajusta. Replica. Toma nota de cómo se gestiona la tensión sin resolverla, de cómo se simulan acuerdos que en realidad son pausas tácticas, de cómo se presiona sin cruzar formalmente el umbral. Y ese aprendizaje está redefiniendo la lógica global. El equilibrio ya no descansa en un árbitro claro. Descansa en la autocontención interesada de múltiples actores que no quieren ser los primeros en desatar el conflicto abierto, pero que tampoco están dispuestos a ceder posiciones clave. Es un equilibrio precario, sostenido más por el temor a las consecuencias que por una verdadera vocación de estabilidad.

Por eso la pausa es una ilusión útil, pero peligrosa. Sirve para reorganizar, para ganar tiempo, para reacomodar fuerzas. Pero no resuelve nada de fondo. Las tensiones no desaparecen: se acumulan. Y cuando se acumulan sin desahogo, lo que sigue no es una liberación suave, sino una descarga más concentrada, más precisa, más contundente. La guerra que se pospone no pierde fuerza: la concentra. Se vuelve más quirúrgica, más calculada, más enfocada en objetivos concretos.

Y en el frente interno de Estados Unidos, la presión tampoco cede. Migración, tensiones sociales, instituciones bajo estrés, acciones de ICE cuestionadas, derechos en disputa. Todo sigue ahí, desplazado por el ruido externo. Y ese desplazamiento es funcional. Sirve como válvula de escape. Pero no resuelve nada. Lo interno no desaparece por ignorarlo. Se acumula, se reorganiza y, cuando regresa, lo hace con más fuerza.

El sistema completo está operando en modo contención. Evita el estallido inmediato, pero no corrige las causas. Y cuando las causas permanecen, la contención se vuelve cada vez más costosa. Exige más recursos, más control, más narrativa, más presión. Hasta que llega el punto inevitable: sostener el equilibrio resulta más difícil que romperlo. Ahí es donde todo cambia. Porque la siguiente fase no es más caótica: es más precisa. No es un estallido desordenado: es una acción calculada que busca redefinir el tablero en el menor tiempo posible.

No se detuvieron. Se acomodaron. Ajustaron posiciones, recalibraron riesgos, reorganizaron tiempos. Ganaron margen, sí, pero no estabilidad. Y ese es el dato clave. Porque la estabilidad no se construye con pausas tácticas, sino con decisiones de fondo. Y esas decisiones, hoy, no están.

Lo que no ocurre hoy no desaparece, se guarda, y lo que se guarda se afila. Porque cuando el límite deja de ser claro, deja de ser límite y se convierte en una invitación, y las invitaciones, en política de poder, no se ignoran: se prueban hasta que alguien decide llevarlas demasiado lejos. Entonces ya no hay discusión sobre quién cruzó la línea, porque la línea, simple y llanamente, dejó de existir. Cuando el mundo pierde al árbitro, el conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta, y cuando se vuelve herramienta, no se debate: se usa.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com