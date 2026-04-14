No todo se vale. Y cuando se rebasa ese umbral, el poder deja de ser firmeza y se convierte en desmesura. Lo que protagonizó Donald Trump frente al Papa León XIV no fue una simple diferencia de posturas, sino un choque frontal entre la estridencia política y la contención moral, en el que alguien terminó exhibiendo más de lo que pretendía. Trump abrió fuego sin matices, llamando al pontífice “débil” y “terrible en política exterior”, acusándolo de alinearse con la izquierda radical. No fue una crítica técnica ni un desacuerdo diplomático: fue un ataque personal, deliberadamente agresivo, diseñado para reducir y dominar el terreno del discurso como si el Papa fuera un adversario electoral más.

Pero ahí surgió el contraste incómodo. León XIV no respondió en el mismo tono, no cayó en la provocación y no lo necesitó. Desde la serenidad —esa que hoy parece un acto de rebeldía— fijó una línea: no le tiene miedo a la administración Trump. No es solo una frase, es una posición. Y en ese gesto ocurre algo que el propio Trump no previó: al intentar reducirlo, lo eleva. Porque sí, el Papa llegó tarde al debate global, y eso no debe soslayarse; su silencio previo rozó la incomodidad. Pero una vez que habló, lo hizo con claridad y empezó a ocupar el espacio que le corresponde. Y paradójicamente, es el propio Trump quien, al atacarlo, amplifica su peso, le da visibilidad, lo reposiciona como referente moral en un momento donde esa figura hacía falta.

Y no se trata de cualquier pontífice. Es el primer Papa nacido en territorio estadounidense, pero al mismo tiempo es una figura que conecta con Latinoamérica y con la defensa de los migrantes, justo el punto donde la política dura de Washington encuentra mayor resistencia ética. Ahí está el verdadero origen del choque: no en la retórica, sino en el fondo.

Trump, sin embargo, no moderó. Escaló. Publicó una imagen donde se colocaba en una posición casi divina, una construcción simbólica donde el poder político se presenta como redentor. No fue un exceso menor: fue la representación de un liderazgo que ya no reconoce límites simbólicos. La reacción fue inmediata y el gesto, inusual: el tuit desapareció. Trump no borra; por eso borrar no es anecdótico, es síntoma. Hubo presión, hubo costo, hubo límite. Pero no hubo disculpa. Hubo negación, intento de reencuadre, control de daño. El fondo permaneció intacto.

Ahí es donde la historia regresa. Cuando desde el poder político se recuerda Aviñón, no se está haciendo historia, se está enviando un mensaje. Aviñón fue subordinación, control, la captura del poder espiritual por el terrenal. Y cuando ese eco aparece hoy en el entorno de Trump, el sentido es claro: no es diálogo, es advertencia. Pero esta vez el contexto es otro. El Papa habló —tarde, sí— pero habló, y eso bastó para incomodar. Porque cuando la voz moral deja de ser decorativa, estorba.

Mientras tanto, el mundo no se detiene. La supuesta negociación en Islamabad, con JD Vance encabezando una delegación de bajo nivel frente a interlocutores iraníes de mayor peso, dejó claro que no había intención real de acordar nada. Fue una escena, un guion, una simulación. Y en ese contexto aparece el punto más delicado: Ormuz.

Aquí ya no hay narrativa única. Washington habla de bloqueo o control del tránsito; Teherán responde afirmando dominio absoluto del estrecho. Es decir: dos versiones, dos mandos, dos realidades que no coinciden. Y cuando dos actores aseguran controlar el mismo paso estratégico, el problema deja de ser semántico. Se vuelve operativo. No es solo si está bloqueado o no; es quién tiene la capacidad real de imponer condiciones. Y en ese terreno, cualquier error de cálculo puede detonar un incidente naval. Ormuz deja de ser presión diplomática para convertirse en fricción directa.

Israel continúa operaciones en Líbano bajo el argumento de que ese frente no estaba incluido en ningún acuerdo. Pero ese es precisamente el punto: no hay acuerdo. Hay una pausa que no resuelve, una tregua inexistente, una narrativa que intenta vender estabilidad donde sólo hay contención. Y cuando se administra el relato en lugar del conflicto, lo que se aplaza no es la guerra: es su estallido.

Y mientras todo eso ocurre afuera, adentro no ha cambiado nada. El elefante sigue en la sala —o más bien, la manada—: migración, presión social, tensiones institucionales, acciones de ICE bajo escrutinio, derechos humanos en tensión. Nada desapareció. Nada se resolvió. Todo sigue ahí, desplazado por el espectáculo. Y ese desplazamiento explica la agresividad del discurso, la confrontación con el Papa y la necesidad de controlar la narrativa.

Porque cuando el poder siente que pierde control, endurece, presiona, exagera.

Incluso si para ello tiene que creerse por encima de todo.

Incluso si para ello tiene que jugar a ser dios.

Porque cuando el tirano se cree dios, no demuestra poder. Demuestra miedo. Y cuando el miedo gobierna, el límite deja de ser frontera: se convierte en tentación.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com