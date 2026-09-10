Tras darse a conocer los resultados de la prueba PISA 2025 , columnistas y especialistas han acusado a los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum de ser responsables de la tragedia educativa en México. Ellos, a su vez, y secundados por sus voceros y propagandistas, han respondido argumentando que la Nueva Escuela Mexicana, como llaman a su modelo, ha estado a la altura de los desafíos. Vamos a ver.

¿De qué no es responsable la 4T?

1 - Del surgimiento del SNTE. En contraste, la consolidación de los poderes fácticos en sobremanera dañinos para la educación pública echan raíces en los periodos del PRI, cuando los sucesivos gobiernos, en una necesidad de alcanzar la gobernabilidad a nivel federal y en cada entidad federativa, optaron por sumar a los líderes magisteriales como fuerza de movilización electoral. El PAN, durante la presidencia de Felipe Calderón, y bajo la titularidad de Josefina Vázquez Mota, dio continuidad a la estrategia priista.

2 - La recaudación fiscal. La escasa captación de impuestos, y por ende, el bajo gasto en materia educativa (por debajo del 4% del PIB) responde a cuestiones de corte estructural que difícilmente podrían ser achacados a los gobiernos en turno en solitario.

Ahora bien ¿de qué sí es responsable la 4T?

1 - De haber eliminado la Reforma Educativa de 2013 y de haber devuelto el control de la educación y la asignación de plazas al SNTE y a los poderes fácticos. Como muestra, debe recordarse que Alfonso Cepeda Salas, líder del sindicato, es hoy senador por Morena.

2 - De desmantelar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo autónomo responsable de coordinar los esfuerzos en materia de evaluación.

3 - De reducir el gasto público en educación, pues pasaron de un promedio de 3.2% durante Enrique Peña Nieto, a cerca del 2.9%.

4 - De introducir, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, libros de textos plagados de errores y acusaciones desproporcionadas contra “miembros de la oposición” como la bochornosa inclusión del nombre de Lorenzo Córdova.

5 - De provocar indirectamente una privatización gradual de la educación pública, mediante el recorte presupuestal y la falta de inversión en infraestructura educativa.

6 - De haber priorizado los apoyos económicos sobre el gasto en educación.

7 - De eliminar a las Escuelas de Tiempo Completo, programa dirigido a la mejora de la calidad de vida de los niños mexicanos.

8 - De menospreciar abiertamente los instrumentos de evaluación de logro, como el caso de PISA.

9 - De desincentivar el desarrollo de los talentos de los niños y jóvenes mexicanos mediante la narrativa de que no vale la pena superarse por uno mismo, como lo demuestra la lamentable escena de la maestra bailarina.

10 - De nombrar a personajes como Mario Delgado, personaje bajo serias sospechas de corrupción, al lado de otros sujetos como el cesado Marx Arriaga, al frente de la SEP.

11 - De profundizar las desigualdades educativas y finalmente, de exacerbar la politización de la educación en México.

Es cuanto.