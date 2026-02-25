En el marco de la Vitrina Turística ANATO 2026, considerada la feria de turismo más importante de América Latina y que se celebra del 25 al 27 de febrero en Bogotá, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, desarrolló una agenda de trabajo previa para consolidar la relación turística con Colombia.

430 mil colombianos viajaron a México en 2025

La participación mexicana en el pabellón más grande de la feria, con más de 360 metros cuadrados, reafirma la relevancia del mercado colombiano en el país, pues es el cuarto emisor internacional de turistas hacia México, con 430 mil viajeros que arribaron vía aérea entre enero y diciembre del 2025, lo que representa el 2.1% del total de visitantes internacionales.

Colombia es un socio estratégico y mercado prioritario para México (cortesía)

La funcionaria estuvo acompañada por la embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, y el director de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración, Luis Francisco Fierro Sosa, donde presentó la diversidad de destinos, experiencias y productos turísticos del país, así como las acciones para facilitar los viajes y ampliar la conectividad aérea entre ambas naciones.

Mundial 2026 impulsará promoción internacional de México

Con la presencia de 12 estados y más de 20 destinos, entre ellos Ciudad de México, San Luis Potosí, Yucatán, Los Cabos, Veracruz, Querétaro, Ixtapa-Zihuatanejo, Michoacán, Mazatlán, Los Mochis, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato, la secretaria sostuvo encuentros con más de 70 touroperadores colombianos para fortalecer la comercialización de la oferta turística mexicana y generar nuevas oportunidades de negocio.

Por otra parte, subrayó que la participación en ANATO no solo posiciona la oferta nacional, sino que también estrecha la cooperación regional y proyecta a México como un país competitivo, diverso y abierto al mundo.

Zamora destacó que el 2026 será un año estratégico para México al ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que representará una plataforma internacional para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y natural del país.

En este contexto, invitó a los operadores turísticos a integrar en su oferta las Rutas del Aficionado 2026, diseñadas para que los visitantes exploren más allá de las ciudades sede y descubran la diversidad del territorio nacional.

Finalmente, aseguró que la política migratoria mexicana se basa en el respeto a los derechos humanos y en un enfoque ordenado y humano, buscando que la hospitalidad del país se refleje también en los procesos institucionales.