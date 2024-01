“Negar todo, aunque te encuentren confetti en los calzones” “Nadar de muertito” “Navegar con bandera de petimetre” EXPRESIONES

#NoLeSaquesClaudia. Y sí, que no le saque a hacer a un lado a algunos miembros de su equipo de campaña y a tener tu propia voz. A no pocos de los que dicen ayudarla habría que plantearles un “no me ayudes compadre”.

Complicado marcar distancia y a la vez defender a la 4t, sin duda. Tener cada día a más impresentables (de todos los colores) a su alrededor y huir de las señalizaciones de desvíos.

Aquí unos cuantos ejemplos de cómo los de su equipo son los primeros en golpear a la candidata oficial:

Desvíos y demás acusaciones

No solo fue Ebrard y luego Sanjuana; se recuperaron ahora las conversaciones y grabaciones del celular de Sergio Carmona (ya finado, exfinanciero de Morena). 500 millones de pesos desviados a campañas de Morena que consiguió a través del huachicol, involucrando a operadores de tierra de Sheinbaum y especialmente de Mario Delgado, dirigente del partido oficial. Es posible que la candidata no supiera de ello, pero la corrupción campea de manera muy cercana en su campaña.

El que se lleva se aguanta

Algún “genio” le recomendó a Claudia contestarle a Xóchitl sobre el debate y preguntarle sobre García Luna. Crasos errores. En el segundo caso se la regresaron con el conocimiento que tiene García Harfuch del otrora poderoso exsecretario. En el primero, salió por peteneras y solo dio pie a que Xóchitl le revirara.

Si bien en lo particular no me gustó la contestación de Xóchitl (“Ni pir michi midriquir”…), que no digan los corifeos del sistema que eso es violencia o “provocación primitiva”, “infantilismo” o “augurio de los tiempos violentos que pretenden imponer”. Imposible cuando López Obrador ha sido todo un poeta del insulto (Gabriel Zaid) y ha tenido desde el “cállate chachalaca”, pasando por el “Riqui riquín canallín” hasta el “fuchi caca”, sin olvidar el “sicario asesino” endilgado por Epigmenio a Calderón. O el infantil “chu chu chu” de Bartlett para referirse al tren o el “baile” de la maestra Ana María Prieto “yo me saco 10 y tu no, lero lero”.

Sí, el nivel del debate político deja mucho que desear…

Pero si se trata de hablar de “tiempos violentos”, tenemos suficiente con la revictimización de los asesinados, de los ataques diarios en contra de los periodistas, de las masacres (esas que supuestamente no existen), de los desaparecidos, ¡desaparecidos de las listas por el propio gobierno! y/o la inclusión de Eruviel Ávila a la 4t, a pesar de que este no tuvo empacho en criticar a la hoy candidata hace pocos años.

Tatiana y su no saber nada

En la entrevista en Tragaluz con Fernando del Collado, Tatiana Clouthier, vocera de Sheinbaum, quedó mal con todo el mundo. Con la 4t por decir que no sabía si la candidata tiene responsabilidad en las muertes por el colapso de la L12 y si había moches —o, peor, dinero del narco— en su campaña. Con la oposición por no reconocer —ni conocer— nada de lo que sucede en el país. Y con medio México al negar la realidad (la doña vive en la tierra de los otros datos) y hacerse la víctima perpetua de “señores poderosos” (ya chole, los poderosos son en estos momentos los de la 4t).

Si cree que puede nadar de muertito y manipular la verdad, fingiendo hipócritamente desconocer los problemas que azotan al país, flaco (ninguno) favor le hace a quien representa.

El viejo truco de la moderación

Sheinbaum manda señales de que es moderada. Lleva un doble discurso: uno de continuidad absoluta incluidos pisos elevados que se caen y otro el de estar abierta al cambio. Por eso habla de una nueva política de seguridad (haciéndose acompañar de Harfuch), de energías limpias, de transformación en materia de salud de la mano del Dr. Kershenobich. Propuestas que invitan a creer en su moderación. Pero ya sabemos (lo vimos con López Obrador) que a los “moderados”, o los corren o se van.

Desafortunadamente, dice más la invitación de Sheinbaum a Cuitláhuac García, actual gobernador de Veracruz, para formar parte de su gabinete que todos los otros antes mencionados.

Denunciar la Marcha

Mario Delgado ya avisó que denunciará la marcha de la sociedad civil para el 18 de febrero. Sería bueno que alguien le recuerde que solo en regímenes autoritarios las marchas pacíficas son motivo de acoso. Llama la atención que, quienes son expertos en marchas, resultan bastante intransigentes cuando otros las llevan a cabo.

Delgado critica que el ex consejero del INE hable en un mitin ciudadano (CIUDADANO), pero aplaude que el ex presidente de la SCJN forme parte del equipo de Sheinbaum. Ven con buenos ojos que Arturo Zaldívar participe en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva una vez a la semana, pero les molesta que Lorenzo Córdova sea orador en un evento de la sociedad. ¿Entenderá que está siendo hipócrita?

Es ante la necesidad de sortear todo tipo de imposibles que el resultante es la actitud tomada por Sheinbaum. ¿Será que dé gracias por las seis semanas que se vienen de “silencio”? Tal vez pueda darse la oportunidad de recomponer a su equipo y empezar a tener su propia voz. Mas, ¿eso le va bien a horas de cerrar la precampaña? Difícil decisión.

Giro de la Perinola

1.- Es un mito que los avestruces esconden la cabeza en el suelo cuando están en una situación de peligro; en realidad huyen despavoridas (corren a más de 60 km/h). Eso sí, si no pueden huir fingen estar muertas. Cuando esto tampoco funciona, lanzan patadas mortales.

2.- Hoy el cierre de precampaña de Sheinbaum es en el monumento a la Revolución. Hace 30 años estuvo ahí Luis Donaldo Colosio, desmarcándose de Salinas de Gortari. ¿Claudia hará lo mismo hoy?, ¿marcar sana distancia de AMLO? Por cierto, hace un par de meses (noviembre 12, 2023), Xóchitl dio ahí su informe de labores legislativas. Tuvo un resbalón con su discurso, pero continuó sin mayores aspavientos. Sabe crecerse ante las adversidades. ¿A quién busca emular Claudia?