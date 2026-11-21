El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reveló que el esqueleto Yotzin, el cual fue encontrado en terrenos del AIFA, tiene 13 mil años de antigüedad.

Por medio de un comunicado, el organismo explicó tras practicarle un par de análisis a los restos se pudo determinar que su antigüedad es de entre 13 mil 87 a 12 mil 987 años.

Cabe destacar que las piezas óseas del esqueleto Yotzin fueron encontradas durante las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México.

Esqueleto Yotzin hallado en terrenos del AIFA (@INAHmx/X)

Esqueleto Yotzin tiene 13 mil años de antigüedad

En el año 2021, en medio de las obras de construcción del AIFA, en Santa Lucía, Estado de México, autoridades reportaron el hallazgo de un esqueleto humano con signos de gran antigüedad.

Los restos fueron bautizados como el esqueleto Yotzin, al cual se le han practicado diversos análisis que han permitido establecer que tiene una antigüedad de 13 mil años.

Al respecto, el INAH explicó que fue por medio de dos análisis de laboratorio en Bélgica y Estados Unidos que se obtuvo un rango de 13 mil 87 a 11 mil 700 años antes del presente.

Debido a lo anterior se ha podido establecer que el esqueleto Yotzin se trata de uno de los 23 ejemplares humanos más antiguos que se han encontrado de la Cuenca de México.

Esqueleto Yotzin hallado en terrenos del AIFA (@INAHmx/X)

En ese sentido, el INAH también señaló que el individuo hallado en los terrenos del AIFA se ha identificado como uno de los primeros pobladores de América.

Sobre la identificación de los restos se informó que corresponden a un hombre robusto de 1.75 metros de estatura, con cráneo alargado y desgaste dental severo sin caries y rasgos compatibles con un cazador-recolector precerámico.

Esqueleto Yotzin fue encontrado durante obras del AIFA

En el año 2021, durante la construcción del AIFA, especialistas del INAH iniciaron una excavación en los terrenos del aeropuerto debido a que estaban en busca de restos de mamuts.

Los trabajos permitieron la localización de un esqueleto en el sector noroeste del predio, cerca del cerro de Xóloc, del que inicialmente se creyó que pertenecía a un camello prehistórico.

Construcción del AIFA (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Sin embargo, al continuar con la excavación en la zona que se amplió a varios metros a la redonda, el equipo de especialistas del INAH confirmó que las piezas corresponden a un humano.

Pese a ello, no se encontraron ofrendas ni artefactos asociados al esqueleto, aunque en el registro se incluyeron dibujos de planta, corte y perfiles, cédulas de entierro y fotografías del contexto.