El mundo ya no funciona con confianza: funciona con sospecha.

El mundo parece haber entrado en una etapa donde ya nadie confía realmente en nadie. Las grandes potencias negocian… pero se espían. Se sonríen… pero se preparan para confrontarse. Firman acuerdos… mientras simultáneamente diseñan sanciones, bloqueos, controles tecnológicos y estrategias militares preventivas. La diplomacia global empieza a parecerse menos a un sistema de cooperación y más a una convivencia forzada entre actores que se necesitan… pero que se perciben mutuamente como amenazas. Y quizá el ejemplo más claro de eso fue la reciente visita de Donald Trump a China, porque más allá de los discursos oficiales, las fotografías ceremoniales y las declaraciones cuidadosamente maquilladas, lo ocurrido en Pekín dejó algo brutalmente claro: el planeta ya no funciona bajo confianza. Funciona bajo sospecha.

Trump regresó de Pekín… pero el que más creció fue Xi Jinping. Y quizá ahí reside la verdadera dimensión geopolítica de lo ocurrido.

Ahí están las versiones —cada vez más sólidas— sobre integrantes de la delegación estadounidense desechando teléfonos temporales, gafetes, dispositivos y objetos recibidos durante la visita antes de abandonar territorio chino. Más allá de exageraciones mediáticas, el dato simbólico es potentísimo: la principal potencia occidental regresando de China tratando prácticamente cualquier objeto recibido como posible mecanismo de espionaje o infiltración. Y eso retrata perfectamente el verdadero estado psicológico de la relación entre Washington y Pekín. Cooperan porque se necesitan… pero se vigilan como adversarios históricos.

Ahí aparece además otro episodio incómodo para Trump: las imágenes y comentarios sobre su aparente adormilamiento durante actos oficiales encabezados por Xi Jinping, el episodio donde fue observado revisando documentos ajenos o “husmeando” materiales diplomáticos, y hasta los detalles protocolarios relacionados con mobiliario y posición física frente al mandatario chino. Pueden parecer anécdotas menores, pero en la cultura política y simbólica china esas cosas pesan muchísimo, porque Pekín entiende el poder del simbolismo y Xi Jinping parece haber convertido toda la visita en una demostración elegantemente fría de control, serenidad y paciencia estratégica frente a un Washington cada vez más ansioso, más reactivo… y más desgastado.

Pero lo verdaderamente relevante no está solamente en el protocolo. Está en lo que China empieza a representar geopolíticamente, porque mientras Trump sigue operando bajo una lógica de presión inmediata, amenazas, confrontación y espectáculo político permanente, Xi Jinping juega a otra cosa: desgaste gradual del adversario, acumulación silenciosa de poder e influencia de largo plazo.

China juega ajedrez.

Occidente sigue jugando box.

Y esa diferencia empieza a alterar peligrosamente el equilibrio global.

Ahí encaja perfectamente el tema iraní, porque sí existen posiciones oficiales del gobierno chino condenando bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, rechazando operaciones militares unilaterales y defendiendo la soberanía iraní. Pekín también ha cuestionado abiertamente intentos de cambio de régimen y el uso expansivo de sanciones y bloqueos. Y aunque China evita comprometerse militarmente con Irán, sí ha endurecido claramente su narrativa frente a Washington. Pero lo interesante es cómo lo hace: China no actúa como aliado emocional o ideológico; actúa como potencia estratégica. Critica a Estados Unidos, pero tampoco quiere una guerra total. Respalda diplomáticamente a Irán, pero evita involucrarse directamente. Condena a Israel, pero sin romper completamente con actores árabes ni afectar sus intereses energéticos globales, porque Pekín entiende algo fundamental: el gran ganador histórico suele ser quien logra que otros se desgasten militarmente mientras él acumula influencia económica, tecnológica y financiera.

Y mientras Washington multiplica frentes de tensión, China intenta ocupar lentamente otro espacio mucho más sofisticado: el de potencia racional, paciente y estabilizadora frente a un Occidente que empieza a proyectar ansiedad, desgaste y pérdida de control. Ahí está quizá una de las transformaciones más profundas de esta época. Durante décadas, Estados Unidos se presentó como garante del orden internacional. Hoy muchos países empiezan a percibirlo como actor impredecible, polarizado y excesivamente reactivo. Y mientras tanto, China —aunque siga siendo un régimen rígido, vigilante y profundamente autoritario— comienza a vender una imagen de estabilidad estratégica.

Eso no significa que Pekín sea moralmente superior, ni mucho menos altruista. China no actúa por valores universales; actúa por interés. Pero la diferencia es que suele ocultar ambición detrás de serenidad diplomática, mientras Trump acostumbra exhibir ambición mediante confrontación pública. Y ahí radica parte del cambio psicológico global: muchos gobiernos empiezan lentamente a sentir más temor de la volatilidad estadounidense… que del silencio chino.

Por eso incluso temas aparentemente delirantes terminan adquiriendo relevancia simbólica. Ahí están las publicaciones vinculadas al trumpismo mostrando a Venezuela como supuesto “estado 51” de Estados Unidos, la obsesión con Groenlandia, las tensiones absurdamente innecesarias con Canadá y el regreso cada vez menos disimulado de una reinterpretación agresiva de la vieja Doctrina Monroe. Quizá algunos todavía intenten venderlo como propaganda, ironía o simple provocación digital, pero el problema es otro: ese lenguaje imperial ya empezó a normalizarse. Y cuando las potencias empiezan a hablar nuevamente como imperios explícitos, el resto del planeta inevitablemente empieza a recalcular defensas, alianzas y márgenes de autonomía.

Europa ya lo hace. Canadá también. Incluso antiguos aliados históricos de Washington empiezan lentamente a diversificar relaciones, explorar márgenes propios y construir puentes alternativos con Asia, Medio Oriente o los BRICS —el bloque originalmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— hoy convertido en plataforma flexible de coordinación económica y geopolítica para países interesados en reducir dependencia respecto al sistema occidental tradicional. Porque el problema ya no es solamente Trump. El problema es que el mundo entero empieza a percibir que Estados Unidos perdió parte de la capacidad de ordenar el sistema internacional mediante consenso. Y cuando la hegemonía deja de sostenerse por confianza… empieza a sostenerse por presión.

Ahí es donde todo se vuelve mucho más peligroso, porque las potencias ansiosas suelen cometer errores y los imperios que sienten deteriorarse su autoridad tienden históricamente a endurecer discursos, ampliar confrontaciones y multiplicar demostraciones de fuerza para intentar recuperar cohesión interna. Pero muchas veces eso produce exactamente el efecto contrario: acelera el desgaste.

Mientras tanto, China observa.

Calcula.

Espera.

Acumula.

Y deja que Occidente se desgaste solo en múltiples frentes simultáneos.

Ese quizá sea el dato más inquietante de esta nueva etapa histórica. El mundo ya no parece dirigirse hacia un nuevo orden estable. Parece entrar en una larga etapa de desconfianza estructural global. Nadie cree plenamente en nadie. Nadie quiere depender totalmente de nadie. Y todos empiezan lentamente a prepararse para un escenario donde las alianzas serán cada vez más temporales, más frágiles y más utilitarias, porque las viejas certezas empiezan a derrumbarse.

Y cuando las potencias dejan de operar bajo confianza y comienzan a operar únicamente bajo sospecha… las reglas internacionales empiezan lentamente a dejar de existir.

Y cuando las reglas desaparecen, lo que queda ya no es diplomacia.

Queda fuerza.

Queda miedo.

Queda cálculo.

Queda supervivencia.

Y ahí es donde las civilizaciones suelen descubrir —demasiado tarde— que el verdadero peligro nunca fue solamente una guerra.

El verdadero peligro era regresar a un mundo donde los imperios vuelven a sentirse con derecho de decidir quién obedece… y quién desaparece.

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