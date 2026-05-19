¡Las sociedades ya no confían en nadie, el mundo ya no avanza: sobrevive! Esa es la sentencia más clara!

Las civilizaciones no siempre colapsan entre explosiones, invasiones o ciudades incendiadas. A veces empiezan a derrumbarse mucho antes. Por dentro. En silencio. Cuando la gente deja de creer. Cuando el miedo sustituye a la esperanza. Cuando sobrevivir desplaza a vivir. Y quizá eso es exactamente lo que empieza a ocurrirle al mundo.

Porque el problema ya no es solamente geopolítico. Empieza a ser psicológico. Y quizá incluso civilizatorio. Detrás de las guerras, las tensiones comerciales, las amenazas nucleares, las disputas tecnológicas y los liderazgos cada vez más radicalizados, empieza a crecer algo mucho más profundo y peligroso: el agotamiento de las sociedades acompañado por algo todavía peor: la destrucción progresiva de la confianza.

La gente empieza a desconfiar de todo: de los gobiernos, de los partidos, de la prensa, de las elecciones, de los jueces, de las universidades, de los organismos internacionales, de las corporaciones, de los bancos, de las redes sociales, incluso de la ciencia, de la tecnología… y hasta de la propia democracia. Y cuando una sociedad deja de confiar en sus instituciones, comienza lentamente a fracturarse emocionalmente.

El planeta entero parece entrar en una etapa donde la gente ya no vive realmente con esperanza de futuro. Simplemente sobrevive. Sobrevive económicamente. Sobrevive emocionalmente. Sobrevive políticamente. Sobrevive informativamente. Sobrevive entre ansiedad, incertidumbre y saturación permanente. Y eso termina deformando sociedades completas.

Durante décadas el mundo occidental construyó una narrativa relativamente clara: estudiar, trabajar, crecer, formar patrimonio, vivir mejor que la generación anterior y confiar —aunque fuera parcialmente— en que las instituciones mantenían cierto orden básico. Hoy esa lógica empieza a resquebrajarse. Los jóvenes observan mercados inmobiliarios imposibles, empleos cada vez más frágiles, salarios erosionados, tecnología sustituyendo funciones humanas, polarización política permanente, guerras transmitidas en tiempo real, violencia normalizada y redes sociales convertidas en fábricas industriales de ansiedad colectiva.

El problema ya no es solamente económico. Es existencial. Porque las sociedades empiezan a perder algo fundamental: la sensación de horizonte. Y cuando una sociedad deja de creer en el futuro, empieza lentamente a endurecerse, radicalizarse o simplemente agotarse.

Ahí está quizá uno de los datos más delicados de esta época: el miedo se volvió sistema operativo global. Los gobiernos gobiernan administrando temores. Miedo a China. Miedo a Rusia. Miedo a migrantes. Miedo al colapso económico. Miedo climático. Miedo tecnológico. Miedo energético. Miedo sanitario. Miedo al terrorismo. Miedo a quedarse atrás.

Y cuando el miedo se vuelve permanente, la población termina aceptando cosas que hace pocos años habrían parecido intolerables: vigilancia masiva, censura disfrazada de seguridad, militarización creciente, control digital, polarización extrema y concentración brutal de poder político, financiero y tecnológico. La humanidad empieza a acostumbrarse peligrosamente a vivir tensionada. Y eso tiene consecuencias, porque una sociedad cansada piensa distinto, vota distinto, consume distinto, reacciona distinto y, sobre todo, se vuelve mucho más manipulable.

Por eso crecen los extremos. Por eso resurgen liderazgos agresivos. Por eso la política empieza a parecerse más a espectáculos emocionales que a proyectos racionales de gobierno. Trump no es causa única de este fenómeno. Es síntoma. Europa también empieza a vivirlo. América Latina lleva años atrapada ahí. Y Asia observa mientras intenta administrar el desgaste occidental.

El problema es que ya no existen grandes proyectos colectivos capaces de entusiasmar globalmente. Las ideologías tradicionales se agotaron. El liberalismo perdió capacidad de cohesión social. La izquierda clásica perdió narrativa obrera. El conservadurismo se radicaliza. Y mientras tanto, las nuevas generaciones viven entre hiperconectividad… y soledad creciente. Nunca hubo tanta comunicación. Y quizá nunca había existido tanta desconexión humana real.

Ahí aparece otro elemento peligrosísimo: la inteligencia artificial y la automatización empiezan a modificar brutalmente la relación entre trabajo, utilidad social y estabilidad económica. Millones de personas perciben —correcta o incorrectamente— que el sistema económico podría dejar de necesitarlas gradualmente. Y cuando la gente empieza a sentir que ya no es necesaria… la frustración social se vuelve explosiva.

Por eso las migraciones aumentan. Por eso cae la natalidad en buena parte del planeta. Por eso crece la ansiedad. Por eso aumentan depresiones, adicciones y radicalizaciones. Porque las sociedades agotadas buscan salidas desesperadas: unas veces en nacionalismos, otras veces en fanatismos, otras en líderes mesiánicos y otras simplemente desconectándose emocionalmente del mundo.

Y mientras tanto, las grandes potencias tampoco transmiten serenidad. Estados Unidos vive polarización extrema. Europa duda sobre su propio rumbo. China proyecta control… pero también vigilancia masiva y rigidez política. Rusia administra confrontación permanente. Medio Oriente continúa atrapado entre fuego y fanatismo. Y los BRICS —el bloque integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— avanzan buscando redistribuir poder global mientras observan el desgaste occidental.

Nadie parece tener una respuesta clara. Todos administran tensiones. Todos contienen crisis. Todos sobreviven. Y quizá ahí está el verdadero problema del siglo XXI: el mundo dejó de avanzar hacia un proyecto compartido. Ahora simplemente intenta evitar el colapso.

Por eso las guerras actuales ya no se sienten como conflictos ideológicos clásicos. Se sienten como disputas crudas por supervivencia, recursos y control: agua, energía, semiconductores, minerales estratégicos, inteligencia artificial, rutas comerciales y control financiero. La moral incluso parece empezar a evaporarse de las relaciones internacionales.

Y cuando las sociedades observan eso durante demasiado tiempo, terminan perdiendo confianza no solamente en gobiernos… sino en la idea misma de orden.

Ahí es donde la etapa actual empieza a volverse verdaderamente peligrosa. Porque las civilizaciones rara vez colapsan únicamente por invasiones externas. Muchas veces se desgastan primero emocionalmente. Pierden cohesión. Pierden propósito. Pierden confianza. Pierden paciencia. Y entonces aparecen liderazgos extremos prometiendo devolver grandeza, seguridad, identidad o control. La historia conoce demasiado bien ese patrón.

Por eso el problema del mundo actual no es solamente Trump. No es solamente China. No es solamente Rusia. No es solamente la guerra. El problema es una humanidad cada vez más agotada, más ansiosa y más vulnerable a quienes saben manipular miedo, frustración y desesperación.

Y cuando sociedades cansadas empiezan a entregarle poder creciente a liderazgos impulsivos, radicalizados o mesiánicos… la historia suele entrar en etapas muy oscuras.

Porque el cansancio social prolongado tiene algo peligrosísimo: llega un momento en que la gente deja de buscar libertad. Empieza solamente a buscar alivio. Y las civilizaciones que cambian libertad por alivio inmediato casi siempre terminan descubriendo demasiado tarde el precio real de esa decisión.

Porque los pueblos agotados ya no reaccionan cuando les quitan derechos. Reaccionan solamente cuando descubren que también les quitaron el futuro. Y cuando una sociedad pierde simultáneamente esperanza, libertad y horizonte… deja de deteriorarse lentamente. Empieza a pudrirse.

Y las civilizaciones que empiezan a pudrirse por dentro suelen terminar buscando salvadores, enemigos o guerras antes de aceptar que el verdadero colapso ya estaba ocurriendo dentro de ellas mismas.

Ese es el gran riesgo de esta época: que el mundo no esté entrando solamente en una crisis política o económica, sino en algo mucho más peligroso: una fatiga civilizatoria global acompañada por una era de desconfianza estructural.

Y la historia demuestra algo brutal: cuando sociedades agotadas dejan de confiar en sus gobiernos, en sus instituciones, en sus liderazgos, en la verdad, en el futuro… y finalmente incluso unas en otras… el problema ya no es solamente político.

El problema empieza a ser humano.

Porque las civilizaciones pueden sobrevivir pobreza. Pueden sobrevivir guerras. Pueden sobrevivir crisis económicas. Incluso pueden sobrevivir tiranos.

Lo que rara vez sobreviven… es la pérdida total de confianza colectiva.

Porque cuando una sociedad deja de creer en todo… termina siendo capaz de cualquier cosa.

Y ahí es donde los siglos dejan de escribirse con ideas.

Empiezan a escribirse con miedo.

Con odio.

Con desesperación.

Y demasiadas veces… con sangre.

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