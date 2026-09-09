China acaba de enviar un mensaje económico bastante incómodo para Washington, Bruselas y cualquiera que haya supuesto que bastaba levantar barreras comerciales para frenar su avance: sus exportaciones crecieron 25% anual en agosto, las ventas de productos de alta tecnología aumentaron 42.9% en los primeros ocho meses del año, el valor de las exportaciones de semiconductores se duplicó y las de automóviles avanzaron más de 50%. El superávit comercial mensual alcanzó 119 mil millones de dólares y el acumulado anual marcha otra vez rumbo a superar el billón. Dicho de manera sencilla: mientras medio mundo discute cómo contenerla, China sigue vendiendo, sigue sofisticando lo que vende y sigue encontrando quién se lo compre.

Esto no significa que los aranceles sean inútiles. Pueden proteger temporalmente un sector, modificar incentivos, encarecer importaciones, comprar tiempo para reconstruir capacidades industriales e incluso presionar a un adversario para negociar. Pero los datos chinos vuelven a demostrar algo elemental: los aranceles pueden comprar tiempo; no compran innovación. Una barrera comercial puede dificultar la entrada de un automóvil chino, pero no crea por sí sola una batería mejor; puede encarecer un semiconductor importado, pero no forma ingenieros; puede cerrar parcialmente un mercado, pero no construye infraestructura, centros de investigación, cadenas de proveedores ni capacidad tecnológica. Ahí está quizá el error de enfoque más frecuente en la actual guerra comercial. Estados Unidos ha dedicado enormes esfuerzos a tratar de limitar la expansión china mediante aranceles, restricciones tecnológicas, controles de exportación y reglas cada vez más severas sobre determinados productos. Algunas de esas medidas tienen lógica estratégica, especialmente cuando se trata de semiconductores avanzados, inteligencia artificial, telecomunicaciones, minerales críticos o tecnologías con aplicaciones militares. Ningún país serio puede ignorar dependencias que mañana podrían convertirse en vulnerabilidades. Pero existe una diferencia enorme entre reducir una dependencia y creer que una economía rival desaparecerá porque dejamos de comprarle ciertas cosas.

China no desapareció. Cambió de mercados, cambió de productos y siguió avanzando. De hecho, la paradoja es notable. En agosto sus exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron 34.4% anual y su superávit bilateral volvió a crecer, aun en medio de años de tensiones comerciales. Al mismo tiempo, Pekín ha incrementado ventas hacia otras regiones y utiliza cada vez más productos de alta tecnología, vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, chips y equipos industriales como motores de expansión. Eso debería preocupar particularmente a Europa. La Unión Europea ya acumuló en 2025 un déficit comercial con China de más de 360 mil millones de euros y durante la primera mitad de este año ese desequilibrio siguió ampliándose. Bruselas reclama ahora medidas concretas frente al aumento de exportaciones chinas de textiles, químicos, plásticos, maquinaria, baterías y vehículos eléctricos, además de restricciones de Pekín sobre materias primas críticas. Europa está descubriendo algo que Estados Unidos también ha aprendido a golpes: contener a China es mucho más difícil cuando China ya domina o participa profundamente en demasiados eslabones de la producción mundial.

La respuesta no puede ser simplemente levantar muros cada vez más altos, porque mientras un país protege una industria, otro puede estar creando la siguiente. Ése es el punto. China no construyó su fortaleza exportadora de la noche a la mañana. Durante décadas invirtió en puertos, ferrocarriles, energía, educación técnica, universidades, manufactura, baterías, telecomunicaciones, paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores. También utilizó subsidios, protección estatal, empresas públicas, crédito dirigido y prácticas que otros países consideran distorsionantes. Todo eso forma parte de la discusión y no debe romantizarse. Pero sería igualmente absurdo ignorar que detrás del avance existe una estrategia industrial sostenida durante años. Eso es lo que hoy produce resultados y eso es precisamente lo que muchos gobiernos occidentales todavía intentan reconstruir.

Estados Unidos entendió tarde que había permitido trasladar demasiado de su capacidad manufacturera a Asia. Durante décadas disfrutó productos baratos, inflación contenida y cadenas de suministro eficientes, mientras empresas estadounidenses trasladaban producción a China y otros países. El consumidor ganó. Las corporaciones también. Pero el costo apareció después: dependencia de proveedores extranjeros en sectores críticos, debilitamiento de algunas comunidades industriales y vulnerabilidad frente a una rivalidad geopolítica que entonces todavía parecía improbable. Ahora intenta regresar: subsidia plantas de semiconductores, restringe tecnología, incentiva producción doméstica, presiona para relocalizar cadenas e impone aranceles. Todo eso puede ayudar, pero sólo si forma parte de algo más grande, porque a China no se le compite cobrando más caro aquello que produce; se le compite produciendo mejor aquello que el mundo quiere comprar. Y eso exige mucho más trabajo.

La experiencia alemana de estos días resulta particularmente ilustrativa. Mientras las exportaciones chinas crecieron 25%, las alemanas cayeron inesperadamente 0.8% en julio y las ventas alemanas hacia China descendieron 9.5%. Empresas europeas sienten cada vez más presión de competidores chinos precisamente en sectores que durante años fueron fortalezas industriales de Europa. No se trata sólo de camisetas baratas o juguetes. China compite ya en automóviles, maquinaria, electrónica, baterías, inteligencia artificial y sectores tecnológicos sofisticados. Ese cambio modifica completamente la naturaleza de la competencia. Durante muchos años Occidente podía imaginar a China como fábrica de bajo costo. Hoy esa descripción resulta insuficiente. China sigue fabricando barato en muchos segmentos, pero además diseña, automatiza, innova, financia y escala con una velocidad extraordinaria.

Por eso la discusión sobre inteligencia artificial adquiere todavía mayor importancia. Estados Unidos acusó esta misma semana a varias empresas chinas —entre ellas DeepSeek, Moonshot AI y Alibaba— de utilizar técnicas de “distillation” para aprovechar resultados de modelos estadounidenses y acelerar el desarrollo de sistemas propios. Washington considera esas prácticas una amenaza tecnológica y de seguridad. Más allá de la controversia específica y de lo que finalmente pueda demostrarse, el episodio ilustra la intensidad de la carrera: ninguno de los dos países quiere quedar atrás. China entiende que la próxima guerra económica no se ganará únicamente vendiendo más acero o más electrodomésticos. Se jugará con algoritmos, semiconductores, robótica, baterías, redes eléctricas, minerales, datos, energía y capacidad para fabricar a escala. Ahí Estados Unidos conserva ventajas enormes, pero también enfrenta una disyuntiva: puede concentrarse en impedir que China avance o puede concentrarse igualmente en avanzar más rápido él mismo. Lo segundo resulta mucho más difícil y mucho más importante.

También conviene recordar que China tiene problemas internos serios. Su consumo doméstico continúa débil, el mercado inmobiliario sigue arrastrando dificultades y la inversión interna no crece al ritmo que el gobierno desea. Precisamente por eso Pekín depende cada vez más de las exportaciones para sostener actividad industrial y crecimiento. El impresionante desempeño exterior no significa que la economía china esté libre de vulnerabilidades; significa que está utilizando su aparato productivo para compensarlas. Eso, a su vez, genera tensión internacional. Si China produce más de lo que su mercado doméstico puede absorber, parte de ese exceso termina buscando compradores afuera. Europa habla de sobrecapacidad. Estados Unidos de competencia desleal. Otros países temen que productos subsidiados destruyan industrias locales. Y esa preocupación es legítima. El libre comercio no exige ingenuidad frente a subsidios masivos, dumping o restricciones asimétricas. Pero incluso ahí conviene no perder de vista el objetivo: defender una industria puede ser necesario; condenarla a vivir protegida para siempre sería fracaso. Un arancel debería dar tiempo para volverse competitivo, no convertirse en sustituto permanente de la competitividad.

México tiene que observar esta disputa con enorme atención porque estamos colocados exactamente en medio de ella. Nuestra principal relación económica es con Estados Unidos, nuestra industria está profundamente integrada con Norteamérica y, al mismo tiempo, China es un proveedor importantísimo de maquinaria, componentes, electrónicos, insumos y bienes de consumo para México. No podemos comportarnos como si la rivalidad entre Washington y Pekín no tuviera nada que ver con nosotros. Sí tiene, y mucho. Estados Unidos quiere reducir su dependencia china y acercar cadenas de suministro. México puede beneficiarse enormemente de ese proceso, pero la oportunidad no consiste únicamente en recibir fábricas que abandonen Asia. Consiste en capturar una mayor parte del valor tecnológico de esas cadenas.

Ahí vuelve a aparecer una discusión que México debe asumir con seriedad. No basta nearshoring. Necesitamos upgrading. Subir. Pasar de ensamblaje a diseño, de manufactura básica a manufactura avanzada, de importar tecnología a desarrollar una parte, de ofrecer mano de obra a ofrecer conocimiento, de atraer una planta a construir alrededor de ella proveedores nacionales. Porque si la guerra comercial entre China y Estados Unidos sólo provoca que algunas empresas muevan líneas de ensamble hacia México mientras la tecnología, los chips, el software, la maquinaria y la propiedad intelectual continúan viniendo de fuera, habremos ganado empleos pero desperdiciado buena parte de la transformación.

México tiene fortalezas reales: automotriz, aeroespacial, electrónica, dispositivos médicos, agroindustria, manufactura avanzada, talento técnico, tratados comerciales y ubicación geográfica. Pero también tiene pendientes igualmente reales: energía, agua, infraestructura, seguridad logística, educación técnica, investigación, certeza regulatoria, proveedores nacionales, financiamiento para pequeñas y medianas empresas y una política industrial que sobreviva al calendario electoral. Ese último punto es esencial. China piensa en décadas. Corea piensa en décadas. Taiwán piensa en décadas. Estados Unidos, con todas sus disputas políticas, está intentando nuevamente pensar en política industrial de largo plazo. México no puede seguir reinventando su estrategia cada sexenio. Si queremos aprovechar la rivalidad entre las dos mayores potencias económicas del mundo necesitamos decidir qué queremos producir dentro de veinte años, no solamente qué fábrica queremos inaugurar el próximo.

También debemos evitar otro error: imaginar que la competencia con China obliga a escoger entre apertura total o proteccionismo absoluto. No es así. Un país puede proteger sectores estratégicos y mantener comercio abierto. Puede exigir reciprocidad y continuar importando. Puede impedir triangulaciones y atraer inversión. Puede defender reglas de origen sin cerrarse al mundo. La inteligencia consiste precisamente en saber dónde proteger, dónde competir y dónde asociarse.

Estados Unidos tendrá que aprender lo mismo. Trump suele presentar los aranceles como herramienta casi universal. Para él poseen una virtud política extraordinaria: son fáciles de explicar. “Ellos nos venden demasiado, les cobramos más y entonces producirán aquí”. Suena bien. La realidad es bastante menos ordenada. Un arancel puede encarecer un producto chino y beneficiar a un productor estadounidense, pero también puede encarecer insumos para otra empresa estadounidense, desviar comercio hacia Vietnam, México o India, hacer que una empresa china instale producción en un tercer país, provocar represalias, elevar precios, modificar inversiones y conseguir que China busque nuevos mercados. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. El comercio no desaparece. Se mueve.

Por eso la verdadera pregunta para Washington no debería ser cuántos productos chinos consigue detener en la frontera. Debería ser cuántos productos estadounidenses logra vender mejor al resto del mundo dentro de diez años. Eso sí sería una medida de éxito. Y lo mismo aplica para Europa. Y para México.

La economía global está entrando en una etapa donde la eficiencia ya no será el único criterio. Seguridad, resiliencia, política industrial y geopolítica tendrán cada vez más peso. Pero ninguna de esas palabras elimina una ley elemental: al final alguien tiene que producir algo que otro quiera comprar. China lo está haciendo, y cada vez con mayor sofisticación. Eso debería provocar menos discursos triunfalistas y más trabajo.

Estados Unidos tiene la capacidad para responder. Sigue siendo líder en innovación, universidades, capital, inteligencia artificial, software, biotecnología, aeroespacial y numerosas industrias de frontera. Europa conserva enormes capacidades industriales y científicas. Japón, Corea, Taiwán e India están desarrollando estrategias propias. México también tiene una oportunidad, pero necesitamos entender qué está ocurriendo. La competencia ya no consiste simplemente en fabricar barato. Consiste en controlar conocimiento, tecnología y escala.

Los aranceles pueden modificar el terreno de juego.

No pueden ganar el partido.

China acaba de recordarlo con cifras difíciles de ignorar: 25% más exportaciones, alta tecnología creciendo con enorme velocidad, semiconductores y automóviles avanzando, un superávit comercial gigantesco, todo mientras buena parte de Occidente lleva años tratando de contener su expansión. Eso no significa que China haya ganado la guerra económica. Ni siquiera sabemos cómo terminará. Pero sí demuestra que la estrategia de contenerla exclusivamente mediante barreras es insuficiente.

El verdadero desafío para Estados Unidos no es lograr que China venda menos. Es conseguir que Estados Unidos produzca más y mejor. El desafío para Europa es parecido. Y el de México consiste en aprovechar la reorganización sin quedarnos otra vez en la parte de menor valor de la cadena.

Los aranceles pueden comprar tiempo. La innovación decide qué se hace con él. Y si Occidente utiliza ese tiempo sólo para levantar barreras mientras China continúa invirtiendo, diseñando, produciendo y buscando mercados, el problema no será que Pekín haya encontrado cómo esquivar los aranceles, sino que aprendió a competir mientras los demás seguían discutiendo cómo detenerla.