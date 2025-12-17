Chile acaba de dejar una lección que en México muchos prefieren observar con distancia: los gobiernos no pierden apoyo cuando la oposición se vuelve brillante, sino cuando el poder deja de escuchar con atención suficiente. El triunfo de la derecha chilena no fue estrictamente una victoria ideológica; fue una señal de ajuste. Y ese tipo de mensajes, tarde o temprano, también aparecen en otros países.

En Chile no se impuso una derecha carismática ni un proyecto conservador particularmente seductor. Se impuso el cansancio social. La sensación de que el discurso de cambio no siempre logró traducirse, con la velocidad esperada, en mejoras palpables en la vida cotidiana. Ganó la idea —incómoda para cualquier gobierno— de que era necesario explorar un rumbo distinto, aunque no estuviera del todo definido.

Ese es un escenario que México observa con atención.

El proyecto político que hoy gobierna el país ha construido su fortaleza en dos pilares claros: un relato sólido, con profundo arraigo social, y una base ciudadana que ha sostenido mayorías amplias. Al mismo tiempo, como ocurre en toda experiencia de gobierno prolongada, comienza a emerger un espacio de ciudadanos que no se sienten plenamente identificados ni con el oficialismo ni con la oposición tradicional, y que tienden a decidir su voto desde la evaluación cotidiana más que desde la lealtad política.

Ahí es donde puede configurarse una oposición más amplia. No necesariamente una derecha clásica, sino una combinación de centro-derecha pragmático, sectores de centro críticos y votantes que buscan equilibrio institucional. Ese bloque no requiere una identidad ideológica homogénea; le basta una motivación compartida: fortalecer contrapesos y enviar señales de ajuste democrático.

Las elecciones legislativas intermedias suelen ser el terreno natural para ese tipo de expresiones ciudadanas. No demandan un proyecto alternativo integral ni liderazgos extraordinarios. Funcionan como elecciones de evaluación, de corrección y de mensaje. Chile mostró que basta con que una mayoría relativa perciba que ciertas preocupaciones no están siendo plenamente atendidas para que el equilibrio político se modifique.

En México, algunas señales forman parte del debate público: desafíos persistentes en seguridad , expectativas sociales altas frente a los servicios públicos, presiones económicas globales y una conversación política intensa. El mayor riesgo para cualquier gobierno no es la crítica, sino la tentación de asumir que toda inconformidad responde a intereses adversos. Esa lectura empobrece el diálogo democrático y reduce la capacidad de ajuste.

La clase media, que históricamente influye de manera decisiva en las elecciones intermedias, no suele votar desde trincheras ideológicas rígidas. Vota desde la percepción de estabilidad, certidumbre y futuro. Cuando esas variables se sienten en tensión, el voto se mueve. No como ruptura, sino como mecanismo de equilibrio. Y ese comportamiento, cuando se acumula, tiene efectos políticos relevantes.

Chile deja otra enseñanza útil: no es indispensable que la oposición sea particularmente fuerte para que el oficialismo pierda terreno relativo. Basta con que el gobierno confíe en exceso en su narrativa y subestime el malestar silencioso. En ese contexto, cualquier opción que prometa equilibrio, corrección o contrapeso puede volverse atractiva.

En México, los distintos espacios opositores —derecha, centro y sectores críticos— no requieren hoy una figura providencial ni un programa exhaustivo. El tiempo, el desgaste natural del poder y la dinámica democrática hacen su trabajo. El principal desafío para el gobierno no está enfrente, sino en identificar y atender oportunamente las inconformidades que no siempre se expresan en voz alta, pero sí en las urnas.

Chile no cambió de rumbo por nostalgia ni por ruptura. Cambió como advertencia democrática. México haría bien en leer ese mensaje con serenidad. En democracia, las mayorías no son permanentes: se renuevan, se ajustan o se redefinen. Y casi siempre, ese proceso depende de la capacidad del poder para seguir escuchando.

