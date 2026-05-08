El doctor César Coll Salvador es profesor emérito de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación. Entre otras características de su trayectoria, ha sido líder y colaborador del círculo de especialistas y profesionales de la educación que ha diseñado, fundamentado y dado seguimiento a los cambios curriculares de la educación básica en España, desde 1990.

Este año se cumplen 36 desde que se llevaron a cabo aquellas reformas o cambios curriculares a la educación básica, y que han impactado de diversas maneras, con efectos de avanzada, a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas del país ibérico, así como en las tareas de gestión educativa y escolar en esa nación europea.

Coll ha desarrollado una obra sobresaliente en el campo de la psicología de la educación, desde posicionamientos originalmente piagetianos combinados con influencias marcadas por las ideas de Lev Vygotski. Se trata de un marco teórico y metodológico que ha enriquecido de tal manera el análisis que hoy podríamos hablar de una perspectiva “socioconstructivista” para abordar e interpretar los fenómenos educativos. Cabe señalar que Coll trabajó, durante un período de la juventud, en uno de los equipos de investigación en epistemología genética encabezados por Jean Piaget, antes de 1980.

En una entrevista que el doctor Coll me concedió en 2023, en Barcelona, -donde por cierto, me recibió de manera amable y atenta-, le pregunté sobre la vigencia de Piaget, y esto contestó: “…el esquema lógico, el esquema fundamental, la idea de que el mundo existe, pero lo construimos y lo reconstruimos constantemente a partir de nuestras experiencias, nuestras aportaciones, es una idea que sigue siendo totalmente presente, totalmente vigente.”.

Coll no se ha encasillado en una idea “psicologicista” de la educación. Esa vez declaro al respecto lo siguiente: “No he creído nunca en eso de lo que se acusa con razón a veces, a las y los psicólogos, de practicar el “psicologicismo”, es decir, traducir sin más posturas psicológicas al ámbito educativo, en eso no he creído nunca.”

“Creo que las teorías psicológicas nos ayudan a leer un fenómeno tan complejo como es la educación, desde una determinada perspectiva y aportan elementos interesantes e importantes, pero como lo hace también la sociología, la biología, la informática, la antropología, es decir, que todas estas son aportaciones, porque la educación es un fenómeno muy complejo, es una práctica social que requiere de aproximaciones multidisciplinarias… Me parece que la aportación de la psicología es fundamental, en especial, de la psicología genética, del constructivismo y de la psicología histórico cultural, en la medida que nos proporcionan una visión muy rica y con grandes perspectivas de acción sobre qué significa aprender y sobre qué significa aprender en contextos de educación formal, y cómo se puede ayudar a las personas a aprender, es decir, cómo se puede enseñar, pero dicho esto, siendo importantísima esta aportación, no hay ninguna teoría psicológica y creo que no existe y que no ha existido nunca, de la cual se pueda deducir un planteamiento curricular”, agregó.

Uno de sus libros más leídos en círculos de la investigación educativa mundial es “Psicología y Currículum” (Paidós, 1991). Coll, además, es autor y coautor de libros sobre psicología, educación y otras diversas publicaciones que se han dado a conocer en revistas especializadas sobre educación, psicología evolutiva y currículo escolar.

En 2006, Coll dio una conferencia magistral con el título: “Lo básico en la educación básica. Reflexiones en torno a la revisión y actualización del currículo de la educación básica”, durante el 2º. Encuentro Internacional de Educación Preescolar, efectuado en México. En el resumen impreso sobre dicho evento académico se señala lo siguiente: “La conferencia presenta una reflexión en torno a los contenidos fundamentales del currículo de la educación básica. La argumentación, hecha desde el contexto educativo español, se divide en tres apartados principales: en primera instancia se refiere a las contradicciones en el proceso de toma de decisiones acerca de lo que se debe enseñar y lo que se debe aprender en la educación básica, donde la exigencia de atender las necesidades de los nuevos escenarios sociales, económicos, tecnológicos, etc., llaman a incorporar nuevos contenidos al currículo, pero la acumulación de contenidos curriculares hace casi imposible que puedan ser aprendidos y enseñados. En segundo término, el autor discurre sobre algunos aspectos o dimensiones que adquieren una especial relevancia en la nueva perspectiva del currículo de la educación básica; donde se discuten los conceptos de contenido básico imprescindible y básico deseable como criterios de decisión. Finalmente, en el tercer apartado se presenta de forma sucinta un esquema, a modo de ejemplo, que se basa en los conceptos de alfabetización, competencia, saberes asociados a la adquisición y el desarrollo de competencias que ilustran esta nueva perspectiva.”

En esa conferencia, Coll planteó las diferencias entre “lo básico imprescindible” (aquellos aprendizajes cuya ausencia al final de la educación básica condiciona negativamente el desarrollo personal y social, compromete el proyecto de vida y genera riesgo de exclusión social), y “lo básico deseable” (saberes que contribuyen al desarrollo, pero no lo determinan negativamente si no se alcanzan; y pueden recuperarse en etapas posteriores).

También, Coll propuso el análisis de varias dimensiones para tomar decisiones curriculares más rigurosas, a saber: Fuentes del currículo (demandas sociales/laborales, desarrollo personal, proyecto sociocultural). Corresponsabilidad educativa (la escuela no puede ni debe asumir todo; hay que diferenciar responsabilidades primarias de la escuela frente a familia, comunidad, etc.). Extensión temporal de la “educación básica” (no limitada a la etapa obligatoria inicial; se extiende a lo largo de la vida). Equilibrio entre ciudadanía local/nacional y global. Enfoque por competencias más saberes asociados (no se puede prescindir de los conocimientos; una competencia requiere movilizar y aplicar saberes específicos). Concepto ampliado de alfabetizaciones (letrada, matemática, científica, tecnológica, visual, etc.) como plataformas culturales de las que el alumnado debe formar parte.

Acerca del concepto o enfoque de “competencias”, Coll reconoce su valor como movilización de saberes en contexto y como aprendizaje a lo largo de la vida, etcétera, pero advierte contra su uso retórico que podría ocultar contenidos o ignorar la diversidad cultural.

Después de esa conferencia, donde se fijan conceptos relevantes y pertinentes, las preguntas que Coll propuso hace 20 años son de actualidad: ¿Qué aprendizajes son realmente imprescindibles para evitar la exclusión en sociedades con alta desigualdad digital, violencia y fragmentación cultural? ¿Cómo articular competencias globales con saberes locales? Aunque no da las respuestas definitivas, Coll proporciona un marco intelectual riguroso y honesto para construirlas.

Los textos de César Coll, de José Gimeno Sacristán, de María Antonia Casanova, de Jurjo Torres, de Antonio Bolivar, de Carles Monereo, de Francisc Imbernón, de Alvaro Marchesi, de Elena Martín y de una lista larga de profesores, profesoras, especialistas e investigadores de la educación, de España, han marcado una influencia profunda en mis posiciones actuales, teóricas, metodológicas y de aplicaciones prácticas sobre lo educativo en México y, específicamente, en mi trabajo como docente en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Como un sencillo y humilde, pero significativo homenaje a la obra y la gran trayectoria académica del doctor Coll, me he permitido escribir este breve perfil científico, académico y educativo; además, lo resalto aquí porque el próximo 21 de mayo de 2026, el doctor Coll nos acompañará como comentarista, en una sesión académica virtual, durante la presentación de mi libro más reciente: “Competencias y cambios curriculares de la educación básica en México y España” (La Muralla, Madrid, 2025). También nos han confirmado su participación en este importante evento, la doctora Elena Martín, profesora e investigadora emérita de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La sesión, que se transmitirá a través de redes sociales digitales, será en punto de las 10:00 a.m., hora de México. (17:00 horas, tiempo de Madrid y 18:00 horas, tiempo de Barcelona). Están cordialmente invitadas e invitados.

La entrevista completa a César Coll puede leerse en el libro que comentaremos en dos semanas en sesión virtual, donde el especialista catalán habla acerca de sus preocupaciones y propuestas actuales sobre la educación y los cambios curriculares.