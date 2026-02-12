Estimado Don Fernando:

Le escribo la presente carta para felicitarlo por su adquisición parcial del Banco Nacional de México (Banamex), ya que con mucho orgullo vamos a poder confirmar que está retornando nuestro banco.

Muchos nos hemos preguntado qué podemos hacer para evitar que nuestros compatriotas tengan que migrar de manera ilegal a los Estados Unidos para trabajar honrosamente, y más ahora que las redadas de los agentes de ICE allá los mantienen en angustia contidina, y también qué hacer para evitar la muy grave “fuga de cerebros”.

La respuesta categórica es crear las mismas condiciones económicas en México, y así, ni los trabajadores ni los intelectuales tendrían que migrar a los Estados Unidos, ni a otros países del “primer mundo”, para alcanzar sus objetivos de vida básicos.

Al respecto, sería extraordinario que las personas que trabajan para Banamex ganaran el mismo sueldo que perciben en los Estados Unidos, es decir, de 30 a 65 dólares americanos por cada hora de trabajo, dependiendo de su desempeño laboral, y claro que veríamos la manera de que Banamex no les pague prestaciones ni jubilaciones ni pensiones, cada trabajador con lo que gane contrataría su propio seguro de gastos médicos familiar, su seguro de vida y su sistema de ahorro para el retiro, y no habría años-límite de trabajo

Y si esto se globaliza, lograríamos que dejen de migrar mexicanos a los Estados Unidos primordialmente.

También nos preguntamos el porqué cuando Banamex era totalmente parte de Citigroup no tomaron dicha iniciativa, ni tampoco todos los demás bancos extranjeros que existen en nuestro país, claro que si se cristaliza éste proyecto los de Santander tendría que pagar los sueldos de España a sus trabajadores mexicanos de igual manera, y así los empleados de Scotiabank ganarían igual que sus compañeros en Escocía, Reino Unido.

Le agradezco de antenamano sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Postdata: también resultaría extraordinario que vuelvan a abrir la sucursal de Banamex que se encontraba en el Centro de la Ciudad de México en la Plaza de Santo Domingo, en la calle República de Brasil, la cual mencioné épcamente en el artículo publicado en éste portal SDP Noticias el 22 de mayo del 2025.