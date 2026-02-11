Estimado Dr. José Antonio Meade ,

Le escribo con el mismo interés que le escribí al doctor Julio Frenk para sugerirle también que valore la posibilidad de regresar a la política de nuestra nación.

Claro que es muy loable el cargo que le acaban de ofrecer como presidente del consejo de administración de HSBC México, pero siendo sinceros, ese cargo lo puede ocupar cualquier otro economista de renombre.

Su trayectoria política ha sido muy fructífera y podría serlo aún más si regresa a ejercerla, obviamente sin estigmas partidistas que tanto han oscurecido la historia de México desde la inentendible Revolución de 1910.

Probablemente me recuerda, porque cuando fue secretario de Hacienda le entregué un proyecto sobre tratamiento empírico del vitiligo en la oficialía de partes de la sede ubicada a un lado del Palacio Nacional.

Junto con el doctor Agustín Carstens, si ambos deciden regresar a apoyar a nuestro gobierno actual, y más ahora que el peso mexicano se defiende tan bien del dólar estadounidense, podríamos ser la potencia económica mundial que siempre hemos merecido ser.

Le envío un cordial saludo.

Postdata: aunque pudiera ser criticado, el general Antonio López de Santa Anna fue presidente de México en 11 ocasiones, y fue audaz al cederle en su momento el territorio de Texas a los Estados Unidos, ya que evitó que un conflicto como la guerra de secesión hubiera ocurrido en suelo mexicano.