Estimado doctor Julio Frenk,

Le escribo la presente carta en primer lugar para felicitarlo por su nombramiento como rector de la Universidad de Los Ángeles, California, cargo que seguramente le ofrecieron por su muy destacada labor como rector de la Universidad de Miami.

Pero como todos sabemos, lo que sobra en Estados Unidos son académicos que pueden ejercer cargos directivos en instituciones de educación, y en México lo que necesitamos son políticos como usted que nos ayuden a brillar como la nación que siempre hemos merecido ser.

Recuerdo cuando lo saludé personalmente en el evento de premiación de la presea que otorga la Fundación “Carlos Slim” en salud, en esa ocasión la recibió el doctor Guillermo Ruiz Palacios, era el año 2009, cuando el Seguro Popular tenía cinco años de ejercicio, y fue tan relevante, que los Estados Unidos lo copiaron literalmente con su programa: “Obamacare”.

Sí, en el 2009 parecía que México ya iba a brillar, empezando por tener una cobertura universal de salud con dicho seguro, pero muy diversas circunstancias evitaron que eso ocurriera.

Pero contando con personajes como usted que decidan volver a participar en política nacional podríamos lograr ese ideal descrito, más que sueño.

Recuerdo mucho a su padre, el maestro Silvestre Frenk, uno de los principales pilares de la medicina y de la pediatría en México, cuyo legado es trascendental, incluyendo la fundación del Instituto Nacional de Pediatría, con quien tengo el honor de haber sido considerado su amigo.

Postdata: Le recomiendo la película: “The gathering storm”, traducida como: “En medio de la tormenta”, con Albert Finney interpretando a Winston Churchill, particularmente la escena final icónica cuando le dice Churchill a un marino inglés: “I’m back (He regresado)”, y él le contesta: “Lo sabemos, recibimos un informe militar que dice: ”Winston is back (Winston regresó…)”, y fue Lord del Almirantazgo inglés, y ganó la Segunda Guerra Mundial.