Estimado doctor Borja Aburto,

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y para felicitarlos por la actuación que ha tenido la Cofepris desde su fundación para garantizar la calidad y la calidez de los medicamentos, reactivos y vacunas que utilizamos en México, labor escencial en un país como el nuestro donde la idiosincrasia particular hasta ahora permite registrar productos “naturales” con efectos terapéuticos como suplementos alimenticios, entre otras particularidades, incluyendo el uso de la tradicional herbolaría, y de la homeopatía, que realmente no se maneja igual que en la cultura germánica de donde es originaria.

Pero ahora me interesa que valoren la falta de distribución a nivel nacional del medicamento carbonato de litio desde hace varios meses, que decenas de miles de pacientes mexicanos lo toman como estabilizador del estado de ánimo, en su presentación en tabletas de 300 miligramos libre y en la de liberación prolongada.

Una de las principales problemáticas de la distribución del carbonato de litio es que únicamente existe una marca que es “carbolit”, no han fabricado o importado genéricos ni similares del mismo, y sólo el laboratorio Psicofarama es el que lo distribuye en México.

Hace más de 35 años el carbonato de litio lo distribuía el laboratorio Valdecasas, y hasta donde yo recuerdo, nunca se agotó en esa época.

Otra problemática grave es que si se agota un medicamento que regula el estado de ánimo los pacientes tendrán que buscar otra opción, con el riesgo inminente se desestabilización al hacer el cambio.

En los Estados Unidos no existe desabasto del carbonato de litio, por lo que les recomendé a los directivos de Farmacias San Pablo, de las más importantes del país, hace tiempo, que busquen la manera de importarlo, pero desafortunadamente no lo han hecho, también en Panamá lo distribuye el laboratorio Medipan, quienes también podrían exportarlo a México.

Le hago un atento llamado para que en caso de que la Cofepris esté involucrada en el desabasto del carbonato de litio, dejen de hacerlo, por el beneficio de los pacientes que lo toman, y por resguardar sus garantías individuales, incluyendo la de la salud.

Le agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,

Doctor Alberto Halabe Bucay.