Todos los médicos de todas las épocas, desde antes de Hipócrates, excepto los médicos nazis incluyendo a Mengele, hemos ejercido nuestra profesión en beneficio de los pacientes, sin importar ideologías, religiones, convicciones, antecedentes ni maneras de ganarse la vida.

Voy a presentar una hipótesis sobre lo que sucedió con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, basándome en esta premisa universal que es parte del juramento hipocrático, de los principios de Maimómides y que se describe en infinidad de documentos médicos y humanitarios, incluyendo los convenios de Ginebra de 1949.

De igual manera que presenté la posibilidad de que Ismael El Mayo Zambada García haya viajado por su propia voluntad a los Estados Unidos para tratarse el cáncer que los mismos medios de comunicación difundieron que padecía, y donde a pesar de este trágico diagnóstico fue detenido por las autoridades estadounidenses, donde esperamos, sobre todo los médicos, que haya sido manejado adecuadamente con los mejores tratamientos existentes (publicado en este portal SDPnoticias el 21 de febrero del 2025), presento ahora la posibilidad de que Nemesio se haya complicado por la insuficiencia renal que padecía, y que también los medios de comunicación la nombraron, y que por eso haya presentado su desenlace fatal.

Si Nemesio se estaba realizando diálisis peritoneal o hemodiálisis cuando lo capturaron, seguramente sin la presencia de médicos, y si lo desconectaron de cualquiera de ellas antes de finalizar su acción de suplir la acción de los riñones, pudo haberse descompensado metabólicamente, sobre todo, en sus niveles de sodio y de potasio, y eso condicionar un desenlace fatal, repito, que hasta el momento no se ha corroborado su causa formal.

Pero lo más controversial del asunto, es que si Nemesio presentó la insuficiencia renal que ya sabemos, y que la principal causa de ésta es diabetes mellitus, es saber si se trató adecuadamente, ya que en la actualidad existen tratamientos muy avanzados para evitar que la diabetes mencionada cause insuficiencia renal, incluyendo los nuevos medicamentos específicos, las insulinas humanas de Laboratorios Lilly, y el medicamento Firialta de Laboratorios Bayer, que ha demostrado efectividad médica para evitar la complicación renal de la diabetes mellitus, sería muy interesante investigar si Nemesio recibió dichos tratamientos que le hubieran evitado necesitar diálisis peritoneal o sanguínea, y también saber si en su momento los recibió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien falleció por diabetes mellitus el 13 de diciembre del 2022, cuando ya se comercializaban todos los medicamentos descritos para tratarlo, incluyendo Firialta.