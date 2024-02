“El que no ama es desgraciado.” PIERRE DE RONSARD

“Gobierno imperceptible, pueblo feliz; gobierno solícito, pueblo desdichado.” LAO TSÉ

Comprobado. Todo lo que toca este gobierno, o se lo roba o lo vuelve una piltrafa. Se equivocaron quienes pensaron que el obradorismo llevaría a los escenarios a los mejores intelectuales y académicos de izquierda para hacer de la cultura un asunto de toda la población. Este régimen optó por tornar a Canal Once en algo bastante peor que Televisa, esa compañía a la que tanto, pero tanto, han criticado.

Los que cuestionaron a Enrique Peña por casarse con Angélica Rivera, actriz de telenovelas, ahora aplauden a la esposa del jefe de la Ciudad de México, quien de modelo pasó a abogada y de abogada a… ¿presentadora de programa de TV? Por lo pronto del programa en Canal Once del impresentable de Edy Smol. Uno que lleva por nombre “Respondes o Resbalas” (vil copia de ‘El que no cae, resbala’ —antes— y ‘Resbalas 2023′ —ahora— en España). Sí, este tiene como copresentadoras a Daniela Cordero, a Yazmín Jalil y al Monero “Rapé”. Eso sí, lo anuncian como una fresca forma de entrevistar a personajes… ¡Vaya timo!

A mí no me importa si quieren hacer preguntas de cultura general, destrozar —mal bailando— el Jarabe Tapatío. Tampoco que digan que el mencionado monero dibuja su cartón en vivo cuando se trata de un programa pre grabado. Lo que sí me importa —y nos debería de importar a todos— es que a CANAL ONCE lo financiamos con nuestros impuestos.

Lejos quedó un canal que tenía programas buenos y no tan malos sobre pintura, danza, música, tradiciones (Cristina Pacheco —QEPD— se volvería a morir) y que era imparcial en su programación. Aunque a los lopezobradoristas les duela, Canal Once antes, en otros tiempos, no fue utilizado —como en el actual sexenio— para servir de propaganda ideológica o para impulsar candidaturas.

Ahora se ha vuelto costumbre utilizar los medios del Estado para implementar la agenda gubernamental. Allí tienen lo que fue el programa “John y Sabina” que surgió en el 2019 y desapareció en el 2020 por desavenencias entre ambos conductores o, en el Canal 22 (que depende de la Secretaria de Cultura), “El Chamuco” de los moneros; este programa surgió en abril de 2018. ¿Pluralidad? Criticar sin posibilidad de entrevista a los de la oposición y entrevistar a modo a los miembros del régimen no es pluralidad.

Pero dejemos de lado lo que pensamos quienes cuestionamos al obradorismo y preguntemos: ¿esto es lo que los mismos miembros del régimen quieren para Canal Once? ¿Lo que los propios trabajadores y colaboradores del canal buscan para el medio de comunicación?

En su primera emisión “entrevistaron” a la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy (hoy candidata por Morena al Senado). La misma que no quiere presentarse en medios serios, no vaya a ser que le pregunten por qué —en contubernio con Alejandro Gertz Manero— encerró a Alejandra Cuevas Morán pretextando un delito que ni existe en el código penal.

A esto hemos llegado: un programa a modo, pagado con nuestros impuestos, que tiene como fin dar rienda suelta a la frustración, revanchismo y decadencia de un puñado de gobernantes. Entre otras, a la frustración de no haber podido lograr que Ernestina fuese reelecta como fiscal. ¿La revancha? Meterla con calzador en los hogares mexicanos; tratando de pintarla como una señora bobalicona incapaz de matar una mosca (cuando que fue bastante capaz de —a sabiendas— meter a una inocente a la cárcel).

Triste decadencia al convertir un canal cultural en un medio chafa dedicado a la propaganda. El Canal Once en desgracia, espejo del país, cortesía de Andrés Manuel y su gobierno.

Giros de la Perinola

1. ¡Qué bonito! El senador morenista César Cravioto lanzó una diatriba en contra de la oposición en el pleno del Senado, pero terminando no quiso quedarse al debate y a la discusión. Parecía que huía. Típica actitud de los morenistas: hablar pestes de la oposición y salir huyendo antes de escuchar la respuesta a sus dichos. Gerardo Fernández Noroña hace lo mismo en el INE. Su soberbia terminará por aniquilarlos.

2. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el juicio político en contra de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, por “faltas por su gestión en la frontera sur”. El Senado deberá continuar con el procedimiento y determinar si se realiza el juicio político. En México, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Graduño, bajo cuyo mando fallecieron calcinados 39 migrantes, a casi un año de la tragedia sigue en su puesto tan campante.