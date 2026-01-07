Gloria Valentina se casó con Cristian Montenegro Chairez tras tres años de noviazgo y uno de concubinato. Ella es psicóloga y él abogado. Ambos viven en Durango .

La vida para Gloria empezó a convertirse en un infierno desde el año 2020, cuando su pareja sentimental la comenzó a violentar.

Su embarazo llegó después de un año de casada y tuvo algunos problemas de salud, pero no solo eso, le tocó lidiar con un patán, un “psicópata integrado y narcisista patológico”, según se lee en su diagnóstico psiquiátrico.

Cristian no perdía oportunidad para hacerle la vida de cuadritos a su esposa: buscaba a sus pacientes para tener relaciones sexuales o para hablar mal de ella.

La violencia también era económica, pues Gloria asumió por su cuenta los gastos tanto de su embarazo como de la boda.

Pero en esta historia hay otros elementos que nos impresionan, o de plano nos ponen los pelos de punta.

Según la versión de Gloria Valentina, quien es madre de una menor de cuatro años, Montenegro habría aplicado diversas argucias legales a lo largo de los años. En un momento determinado, habría declarado a su esposa: “No quiero volver a saber nada de esa niña, no es mi hija”, para posteriormente realizar el trámite legal de cambio de género, con el presunto objetivo de dejar de pagar la pensión alimentaria.

La psicóloga indica que su vida se ha visto judicializada, con múltiples denuncias civiles y penales interpuestas por su expareja que, según ella, avanzan rápidamente en los juzgados de Durango. Por el contrario, sus propias denuncias por violencia familiar no habrían prosperado ni avanzado en el mismo ritmo.

La estrategia –vileza, diría yo– de cambiar de género por la vía legal para evadir la obligación de pagar la manutención de su pequeña hija ha puesto en jaque incluso a los juristas, pues Cristian Janet Montenegro Chairez, en una de las audiencias exhibió su acta de nacimiento donde dice que es de sexo femenino y exigió ser atendido/a con perspectiva de género.

El juez enmudeció, ¿qué debería hacer? En esos renglones retorcidos de las leyes, lo que ocurrió es lo más absurdo: se vinculó a proceso a Gloria por el delito de sustracción de menores; lo más grave es que se hizo sin existir una investigación previa.

Es cierto que en México el Código Civil Federal y las leyes estatales reconocen el derecho a la modificación de datos civiles para ajustarlos a la identidad de género de la persona. Este es un derecho amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se vale, pues, que cada quien elija tener el sexo que le dé la gana, lo que no se vale es usar esto como estrategia para evadir cumplir con las obligaciones que se tienen con las infancias, en este caso, la pensión alimentaria. Según la normativa, ambos progenitores tienen la obligación legal de mantener económicamente a sus hijos e hijas, independientemente de su estado civil, orientación sexual o identidad de género. Esta obligación, de ninguna manera, puede ser extinta por cambios en los datos personales del padre o de la madre.

Hay casos similares al de Gloria, pero todos han sido desechados.

El más reciente fue en Jalisco , en 2021, cuando el Tribunal Colegiado de Familia de ese estado rechazó la solicitud de un progenitor que pretendía eximirse de la pensión argumentando su cambio de género.

Ese tribunal sostuvo que la obligación alimentaria es ineludible y se mantiene independientemente de modificaciones en el registro civil.

¿Qué pasará en Durango, con este periplo que vive Gloria Valentina?

Lo que es derecho no tiene vuelta, se dice coloquialmente.

Ni Gloria, ni su pequeña hija, ni ninguna infancia, ni ninguna madre debe ser juzgada con ligereza por la ocurrencia de un padre desobligado (en este caso, también violentador), que quiso cambiar de género para joderle la vida a quien fue su pareja y, el colmo, también a su hija.

¿Será que los jueces entiendan esto y no cometan la barbaridad de dejar de aplicar la ley como se debe y proteger a una criatura inocente? Esperemos…