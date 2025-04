“[Que donen] dos hectáreas en un mes o procedo a la expropiación de cuatro hectáreas. Es un asunto de justicia, no de represión… Con todo cariño y respeto.” ALEJANDRO ARMENTA MIER

La austeridad republicana no llevó al control de daños en Puebla. Permitió, eso sí, ver al gobernador poblano olvidar los básicos de la expropiación, de la decencia en los artes de la negociación y del derecho mismo. Expropiar si no se le dona el terreno que solicita es olvidar que la expropiación procede por causas de utilidad pública y no como medida coercitiva y de interés privado. Otra muestra inequívoca de abuso de poder de un morenista.

Una cosa es pedir, explicar, convencer y otra muy diferente es el plantear de manera poco… austera un “cooperas o cuello”. Porque por mucho que terminara su posicionamiento con aquello de ‘con todo respeto’, lo que hizo la autoridad local fue amenazar; abuso de poder, extorsión y/o cobro de piso. Así, de plano.

No lo hizo un criminal (¿o sí?), pero sí una autoridad. Acto por parte del gobernador de Puebla, mediando micrófono y a plena luz del día.

Por lo visto este señor no recuerda ni escarmienta en cabeza ajena. ¿Ha olvidado que la caída del ’gober precioso’ (Mario Marín) se debió al abuso de poder, a su soberbia inaudita y a haber ido en contra del Estado de derecho? Por esa falta de control de daños, el escándalo de por sí mayúsculo, le explotó en la cara a Mario Marín y terminó su carrera política. Raro que Armenta no haya registrado esa lección de la política, pues era en ese entonces el secretario de Desarrollo Social del ese otro hoy exgobernador.

No sugiero que los policías de Puebla no puedan ni deban contar con casas dignas. No, eso se quiere e incluso se aplaude. Pero ello no debiera ser sinónimo de amenazar con expropiar, todo para beneficio de quien detenta la posición de autoridad.

El gober —ahijado político del ’gober precioso‘— no está respetando la propiedad privada. Y sin propiedad privada no hay inversión y sin inversión no hay impuestos. Ante la ausencia de impuestos no puede darse el desarrollo ni el empleo ni el bienestar de la población.

El titular del Ejecutivo despliega conductas propias de un autoritario. Viola el principio de seguridad jurídica. Y en mal momento ya que, “gracias” a los aranceles de Trump, México podría ser una buena alternativa para invertir tanto para los asiáticos como para los europeos.

En fin, si Armenta considera que Grupo Proyecta consiguió los terrenos que disputa de manera injusta, deberá probarlo previo a la apropiación —esa sí ilegal— de los bienes. El poder no da derecho a pisotear la ley.

Hoy Armenta es uno de los gobernadores morenistas más conocidos a nivel nacional. Lástima sea por su actitud extorsionadora y no por lo que realiza para bien de la entidad que dice gobernar.

Giro de la Perinola

(1) Esta misma semana, Armenta espetó “canalla y cobarde” al reconocido periodista poblano Rodolfo Ruiz, director del portal de noticias E-Consulta (también fue perseguido por Rafael Moreno Valle y por Miguel Barbosa). Doble error de un arrogante gobernador: solicitar a la fiscalía estatal ir contra el comunicador por un mensaje que Rodolfo ¡no publicó! (Héctor Llorame, también periodista, salió a desmentir al mandatario y probó que el tuit en X era de él y no de Ruiz); y no ofrecer disculpas ni aceptar que su equipo de trabajo se había equivocado Bien honestos...

Allí, ¿de qué estamos hablando? ¿De austeridad o, sencillamente, de autoritarismo?

(2) Armenta también apuesta a la corta memoria política del mexicano. Gracias a las redes sociales, no obstante, el pasado de mucha gente está más vigente que nunca. Nos permite recordar, por ejemplo, que él apoyó a Peña Nieto contra López Obrador en el 2012. Se congratulaba: “Felicidades a Enrique Peña Nieto! vencimos al socialismo populista de la izquierda…”

Asimismo, diversos medios dieron a conocer que él se había hecho de terrenos en Puebla mientras dirigía la Secretaría de Desarrollo Social en tiempos de Mario Marín, defraudando a damnificados del huracán Dean del 2007.

(3) Armenta no es el único que actúa de una manera tan “austera”, extorsionando en vivo y a todo color a una empresa para que “done” propiedades. En Baja California Sur, el gobernador —también morenista— Víctor Manuel Castro Cosío invadió sin fundamentos jurídicos la propiedad de Vidanta.