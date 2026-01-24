A 7 años de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construiría en el ex Lago de Texcoco, una imagen esperanzadora ha comenzado a circular.

Se tratan de diversas fotografías en las que se pueden observar a distintos grupos de pelicanos blancos americanos de los que se reporta, no se avistaban en la zona desde hace al menos 15 años.

Pelícanos regresan a Texcoco luego de 15 años

El 26 de abril de 2019, el gobierno federal anunció la cancelación oficial del NAICM en Texcoco, al argumentando sobrecostos en el proyecto, problemas de viabilidad y riesgos ambientales.

El 26 de junio de 2024, la (Conagua) inició un nuevo proyecto, el Parque Ecológico Lago de Texcoco enfocado en la recuperación ambiental, objetivo que estaría lográndose, pues pelicanos ha sido vistos en la zona.

De acuerdo con los reportes, las aves que se han observado en la región del ex Lago de Texcoco, se tratan de pelícanos blancos americanos, los cuales habían abandonado el sitio hace al menos 15 años.

VUELVEN LOS PELÍCANOS AL LAGO DE TEXCOCO; DESDE HACE 15 AÑOS NO SE VEÍAN EN LA ZONA !!!

Al respecto, el diario La Jornada informó que personal del Área Natural Protegida (ANP) del ex lago, realizó un recorrido de monitoreo el 22 de enero en el Lago Nabor Carrillo y en él, se observaron más de 40 pelicanos.

Lo anterior se muestra en las imágenes que se han compartido en redes sociales, pues se aprecia a los grupos de aves en las partes altas del Lago, conviviendo con algunas otras especies.

Pelícanos, garzas y otras especies regresan a Texcoco

El proyecto de recuperación ambiental y restablecimiento hídrico en la zona del ex Lago de Texcoco tras la cancelación del NAICM, se ha enfocado en la rehabilitación y restauración de los cuerpos acuosos que se encontraban en estado de desecación.

De la mano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), organizaciones sociales y comunidades, personal de la ANP ha implementado acciones que ha permitido el aumento del niveles del agua en distintos puntos:

Regreso del cauce de siete de los nueve ríos

Captación pluvial en el ex Lago de Texcoco de 43 millones de metros cúbicos

Más de 2.4 millones de metros cúbicos captados en la Laguna de Regulación Horaria

3 millones de metros cúbicos de agua captada en la laguna Churubusco

.6 millones de metros cúbicos en El Fusible

Lgunas Xalapango y Casa Colorada en Texcoco, concentran 2 millones de metros cúbicos cada una

Más de 4 millones de metros cúbicos en la Ciénega de San Juan

4 millones de metros cúbicos en la Laguna anexa y .3 y en la Texcoco norte

Lo anterior ha impulsado el regreso no solo de pelicanos, sino de otras aves que habían abandonado la zona como las garzas, patos y hasta 13 nuevas especies que en total suman entre 250 y 280 mil aves que inviernan en la zona.