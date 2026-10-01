En política, como en la vida, hay una diferencia enorme entre parecer candidato y convertirse en candidato. Andrea Chávez construyó durante meses una presencia política que difícilmente podía pasar desapercibida en Chihuahua: espectaculares, redes sociales, recorridos y hasta unidades médicas con su nombre e imagen. Pero el 28 de septiembre llegó la factura política: Morena eligió a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, dejando fuera a la senadora.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿para qué tanta exposición?

Investigaciones periodísticas documentaron fuertes gastos en publicidad digital vinculados con la promoción de Chávez. Una revisión de la biblioteca de anuncios de Meta reportó más de 2.5 millones de pesos en anuncios de su página de Facebook entre 2020 y febrero de 2025, además de recursos destinados a promocionarla desde otras páginas.

El propio Instituto Estatal Electoral de Chihuahua documentó, dentro de un expediente, información sobre un costo de 452 mil 400 pesos relacionado con determinados espectaculares de la senadora. La existencia de esos gastos, por supuesto, no significa por sí misma que todos hayan sido ilegales: corresponde a las autoridades electorales determinar responsabilidades cuando existen denuncias.

Pero la política no solamente se juega en las urnas. También se juega en las fotografías, en los espectaculares, en los eventos, en las alianzas y, sobre todo, en quién conserva el respaldo de los grupos de poder.

Durante este proceso, la cercanía política entre Andrea Chávez y Adán Augusto López Hernández fue ampliamente comentada. Sin embargo, conviene poner los puntos sobre la mesa: no existe sustento para afirmar que Adán Augusto pertenezca a “La Barredora”. Lo documentado es que Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de López Hernández, ha sido señalado por las autoridades como presunto líder de ese grupo criminal. La Fiscalía de Tabasco incluso informó en 2025 que no existía orden ni elementos para citar a Adán Augusto a declarar en ese caso.

Eso no elimina el costo político que para cualquier aliado pueda representar estar asociado públicamente con una figura sometida a cuestionamientos. Pero una cosa es el costo político y otra muy distinta atribuir responsabilidades penales sin pruebas.

Y quizá ahí esté una de las claves para entender el desenlace de Chihuahua.

Morena terminó de definir sus 17 coordinaciones rumbo a 2027. En Chihuahua, el nombre elegido fue Cruz Pérez Cuéllar; Andrea Chávez quedó fuera de esa etapa del proceso.

La ironía es evidente: después de meses de construir presencia, la maquinaria terminó colocando a otro personaje en la posición que muchos daban por encaminada para la senadora.

¿Significa esto que Andrea Chávez está políticamente acabada? De ninguna manera. Sigue siendo senadora y conserva presencia dentro de Morena. Lo que sí terminó, al menos por ahora, es su ruta inmediata hacia la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Y esa es la verdadera lección.

En Morena, como en cualquier partido, la publicidad puede comprar visibilidad, pero no garantiza una candidatura. Los espectaculares pueden llenar las carreteras; las redes pueden multiplicar fotografías; los recorridos pueden generar titulares. Pero al final, la decisión pasa por encuestas, acuerdos, paridad, alianzas y equilibrios internos.

Chávez no es la única que descubrió esa realidad. Hay otros nombres que también han visto cómo sus expectativas chocan con la política real. Tatiana Clouthier, por ejemplo, pertenece a otra generación y a otra circunstancia, pero representa igualmente la dimensión de los perfiles que han tenido que adaptarse a los cambios internos del movimiento.

La política tiene memoria, pero también tiene algo más poderoso: tiene facturas.

Y en Chihuahua, la factura acaba de llegar.

Andrea Chávez hizo campaña de presencia. Morena hizo política de decisión. Y esta vez, las dos cosas no coincidieron.