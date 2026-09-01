Un bando de asaltantes armados puede ser combatido, pero el traidor que abre las puertas desde dentro destruye la república sin necesidad de un ejército. Cicerón

A finales de los años sesenta, Alberto Anaya, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari y otros jóvenes participaron en corrientes de izquierda universitaria, entre ellas la Seccional Ho Chi-Minh de la Liga Comunista Espartaco.

Después del movimiento de 1968, aquella generación impulsó una estrategia de organización de masas e inserción en comunidades marginadas. Entre los personajes que coincidieron estuvieron Hugo Andrés Araujo, Rolando Cordera, Manuel Camacho, Gustavo Gordillo y Emilio Lozoya, entre otros.

De la izquierda al salinismo

Con el apoyo político de los Salinas, durante los setenta y ochenta, Anaya fundó en Monterrey el Frente Popular Tierra y Libertad, uno de los movimientos sociales de izquierda más poderosos.

Llegaron los noventa. Carlos Salinas de Gortari estaba en Los Pinos y Alberto Anaya, con el apoyo de Raúl Salinas, dio el siguiente paso: la creación del Partido del Trabajo.

Desde entonces, Anaya se convirtió en su líder histórico y prácticamente único. Hay tres elementos que han marcado su trayectoria: su cercanía con los hermanos Salinas, su apoyo a López Obrador y su abierta simpatía por el régimen de Corea del Norte.

Supervivencia política: Kim Jong-un, el PRI y López Obrador

Aunque el presidente Miguel Alemán envió un contingente militar a la guerra de Corea entre 1950 y 1953. En 1971, Luis Echeverría acusó a Pyongyang de entrenar guerrilleros mexicanos y no fue hasta 1993, durante la administración salinista que se instaló el primer embajador norcoreano en nuestro país.

Pero la relación de Alberto Anaya con Corea del Norte no es nueva ni discreta. Durante años ha expresado admiración por el régimen y sus dirigentes, en especial del dictador Kim Jong, de quien, se dice, ha recibido apoyo financiero y político.

En 2007, durante el seminario “Los partidos y una nueva sociedad”, que reunió a fuerzas de izquierda de 33 países, elogió la “valentía y el arrojo” del gobierno de Corea del Norte por resistir las presiones de Estados Unidos.

En 2013 envió una carta al entonces líder norcoreano Kim Jong-un, en la que reconoció los supuestos legados de Kim Il-sung y Kim Jong-il. En 2017 viajó a Corea del Norte, donde participó en las celebraciones del llamado “Día del Sol”, conmemoración del nacimiento de Kim Il-sung, y en un banquete con integrantes del Buró Político del Partido del Trabajo de Corea.

Dos meses después, el gobierno mexicano expulsó al embajador norcoreano por la intromisión de Pyongyang en asuntos internos y como protesta por sus pruebas nucleares, y una representación de Morena acudió a la embajada de Corea del Norte para solidarizarse con el diplomático.

Cuando en 2015, el PT estuvo a punto de perder su registro nacional al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación aparecieron dos aliados: el PRI de Manlio Fabio Beltrones y Morena de López Obrador.

En la elección extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes, el PRI y el PVEM movilizaron a su estructura en favor del PT, de forma que obtuvo más de 14 mil votos, suficientes para alcanzar el 3.01 necesario para conservar su registro. López Obrador también salió en su defensa acusando al gobierno de Enrique Peña y al INE de intentar desaparecerlo por razones políticas.

Los CENDI y el negocio

Alberto Anaya y su familia han sido corruptos y de forma evidente lucran con su posición, con lo más sensible, la educación y cuidado de los niños, a través de los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI.

El dirigente y su familia han sido señalados por el manejo de los recursos públicos destinados a estos centros que se convirtieron en fuente de financiamiento público para la estructura política de Anaya.

En 2017, la entonces Procuraduría General de la República abrió una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con recursos destinados a los CENDI de Nuevo León. En el expediente apareció María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya y dirigente de los centros infantiles.

En su discurso de toma de protesta López Obrador se comprometió a regularizar e integrar los CENDI a las estructuras formales de las secretarías de Bienestar y Educación Pública.

No fue así y meses después, el gobierno federal canceló el programa de Estancias Infantiles con el argumento de que existían graves irregularidades y corrupción en el esquema de intermediarios y al mismo tiempo, asignó recursos millonarios para la expansión de la educación inicial, programa que permitió mantener en operación los CENDI operados por el PT.

La historia no es muy diferente: Alberto Anaya y el PT sobreviven al cambio de régimen. Del salinismo al Partido del Trabajo. Del PRI a López Obrador y a Morena.

Durante décadas el PT se ha mantenido cerca del poder. Un partido pequeño electoralmente, pero enorme en capacidad de negociación, que se vuelve indispensable para quien gana.

X: @diaz_manuel