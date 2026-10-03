¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Miren nada más, de lo que uno se viene se enterando; resulta que la aerolínea canadiense Air Canada acaba de presentar la lista anual de restaurantes que ellos recomiendan para contender en los “Best New Restaurants 2026”, como antesala del anuncio del “Top 10” que se dará a conocer este mes de noviembre, en la ciudad de Toronto.

Me llama mucho la atención, (y para bien) que una línea aérea empuje la gastronomía de su país de origen, y es que recién me entero: Air Canada está celebrando el 25 aniversario de este programa, y en ese contexto promociona una serie de visitas a distintos restaurantes, en todo lo ancho de Canadá. Se dice rápido, pero entre su costa Este y la Oeste hay 7,500 kilómetros de distancia en línea recta. Si algún valiente quiere recorrerlo por carretera, necesitará entre 5 y 7 días para hacerlo.

La de Air Canada es una apuesta más que interesante, y en esta ocasión la hace apoyando al talento culinario “emergente” que es una forma de llamar a la nueva generación de chefs, cocineros y reposteros jóvenes que están transformando la gastronomía global con innovación, respeto por el origen y técnicas de vanguardia.

Desde hace 25 años, Air Canada ha visitado restaurantes de todo el país buscando distintas propuestas gastronómicas, así como estrellas culinarias prometedoras, considerando que son cocinas que se deben dar a conocer.

Sobre todo, porque está enfocado en que se conozca más a fondo la cocina canadiense; solemos alabar mucho otro tipo de cocina, de otras regiones, pero la de Canadá no suele encabezar las listas. Por eso en este esfuerzo que hace la aerolínea, busca incentivar a los viajeros a que conozcan más a fondo las cocinas locales del país de la hoja de maple.

Este “recorrido” arranca con el anuncio de los 30 finalistas de este 2026. Fueron seleccionados previamente -de forma independiente- por un panel de expertos gastronómicos, en colaboración con el DINR, la aplicación móvil canadiense especializada en reservas de última hora para el mismo día y accesos exclusivos a los mejores restaurantes de alta cocina del país.

Un punto importante es que los restaurantes seleccionados comenzaron a operar desde el 1° de mayo del año pasado, destacándose tanto por su calidad en el servicio, la variedad de sus platillos, así como su originalidad y apego a la cocina canadiense.

Los 30 lugares más destacados son:

3 Pierres 1 Feu, Montréal, QC

Alfred’s, Revelstoke, BC

Angela Pastificio, Vancouver, BC

Antheia, Ottawa, ON

Antylia, Toronto, ON

Bar Eugenie, Toronto, ON

Bar Les Incompetents, St. Catharines, ON

Bistrot Fortune, Montréal, QC

Coquette, Sainte-Anne-de-Beaupré (Quebec City), QC

Hana Korean Steakhouse, Montréal, QC

Kavita, Vancouver, BC

Liliana, Toronto, ON

LORE, Collingwood, ON

Lumache, Victoria, BC

MacTaverne, Val-David, QC

N.L. Ginzburg, Toronto, ON

Nui, Vancouver, BC

OLDESEOUL TAVERN, Toronto, ON

Penny Crown, Calgary, AB

Radici Project, Toronto, ON

Restaurant Capelin, Niagara Region, ON

Revé, Niagara Region, ON

Rita Trattoria, Edmonton, AB

SAMMARCO, Toronto, ON

Seahorse, Toronto, ON

Snack Haüs, Winnipeg, MB

Sushi Jun, Calgary, AB

Touk, Vancouver, BC

Yakitori Hibahihi, Montréal, QC

Zia’s Place, Toronto, ON

Además, Best New Restaurants de Air Canada es una plataforma de lanzamiento que tiene la finalidad de ligar los distintos destinos gastronómicos canadienses, y por esta razón presentarán el salón de la fama “Best New Restaurants Icons de Air Canada”, que rendirá tributo a los grandes chefs canadienses, anunciando a la primera generación de homenajeados durante el evento del Top 10 en el mes de noviembre.

Como dato adicional, quiero decirles que desde el año 2002 esta aerolínea tiene una guía interactiva, para que conozcan a los restaurantes ganadores, y con ella sus pasajeros se animen a probar estas grandes propuestas gastronómicas cuando visitan alguna ciudad canadiense.

Pero no crean que se quedan solamente con la experiencia al cliente; y aquí viene la parte más interesante de todo este proyecto de Air Canada, y es la de apoyar a las nuevas generaciones de canadienses que se enfoquen en el trabajo culinario. Mediante la Fundación Air Canada, y su programa Best New Restaurants, contribuyen económicamente al programa nacional “Kitchen Brigades de La Tablée des Chefs” con 25 mil dólares canadienses.

Este programa impulsa a estudiantes de preparatoria a formase dentro del mundo gastronómico, dándoles herramientas necesarias, como son el trabajo en equipo, habilidades dentro de la cocina, creatividad y liderazgo, con un enfoque de alimentación saludable, además de descubrir nuevos alimentos, y sumarse a fortalecer la industria restaurantera canadiense.

Para mí fue una grata sorpresa descubrir que una aerolínea como Air Canada tenga un proyecto tan ligado a la gastronomía. Estoy convencida de que es una excelente iniciativa, y que en México es una idea y área de oportunidad fabulosa que valdría la pena explorar, para que nuestras aerolíneas apoyen la gastronomía mexicana.

¡¡¡Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera