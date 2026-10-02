Brown-Forman continúa ampliando el portafolio de Jack Daniel’s en México con la llegada de Jack Daniel’s Tennessee Blackberry, una nueva expresión que combina el carácter de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey con notas de zarzamora, y Blackberry Lemonade, su presentación lista para beber.

La incorporación de ambas propuestas forma parte de la estrategia de Brown-Forman para seguir fortaleciendo su presencia en México, uno de los mercados más importantes de la compañía, a través de un portafolio que combina marcas con una sólida trayectoria y nuevas propuestas capaces de responder a distintas preferencias y ocasiones de consumo.

Tennessee Blackberry amplía la línea de sabores de Jack Daniel’s con un perfil que incorpora notas dulces y ligeramente ácidas de zarzamora, mientras que Blackberry Lemonade lleva esta combinación a un formato listo para beber acompañado de limonada.

Jack Daniel’s Tennessee Blackberry y Blackberry Lemonade llegan a México (cortesía)

Jack Daniel’s amplía su línea de sabores con zarzamora

Esta capacidad de innovar tiene su origen en una historia que comenzó en 1866 en Lynchburg, Tennessee, donde se encuentra la destilería de Jack Daniel. Desde entonces, la marca ha construido su identidad a partir de un proceso de elaboración distintivo, preservado en expresiones como Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, ampliando las posibilidades para disfrutar la marca y llevándola a nuevas ocasiones de consumo.

Para elaborar Tennessee Blackberry, el proceso comienza con Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, al que posteriormente se incorpora el sabor de la zarzamora para obtener una expresión que conserva el carácter original del whiskey y añade un perfil frutal.

Con estas incorporaciones, Brown-Forman continúa desarrollando en México un portafolio que equilibra historia e innovación, explorando nuevas formas de conectar con los consumidores sin perder la esencia y los procesos que han convertido a Jack Daniel’s en un referente de la categoría a nivel global.