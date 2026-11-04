Aeroméxico se sumó a las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús y anunció que exigirá una declaración de no haber estado en República Democrática del Congo, antes de volar a Estados Unidos, con motivo del brote de Ébola en África.

El motivo del documento exigido por Aeroméxico es por la crisis del Ébola en países de África, particularmente en República Democrática del Congo.

Desde mayo de 2026 hay un brote activo de Ébola, causado por el virus Bundibugyo, que afecta a República Democrática del Congo pero también en otros países como Kenia, Uganda y Nigeria.

Viajeros a Estados Unidos deberán entregar declaración de no haber estado en el Congo

Aeroméxico publicó un mensaje en el que anunció la medida aplicable a partir del 4 de noviembre de 2026 para todos los pasajeros hacia Estados Unidos ya sea como destino final o escala.

“Por disposición oficial, a partir de este 4 de noviembre, todos los pasajeros viajando en un vuelo internacional hacia Estados Unidos deberán presentar una declaración jurada informando que no han estado en la República Democrática del Congo en los últimos 21 días” Aeroméxico

El requisito consiste en que deberán presentar una declaración jurada de que no han estado en República Democrática del Congo en los últimos 21 días.

Aeroméxico compartió un formulario para hacer la declaración, al cual se ingresa introduciendo datos como la reserva y nombre.

Aeroméxio, Volaris y Viva Aerobús ya piden declaración de no haber estado en el Congo

Volaris anunció el requisito de la declaración jurada el 2 de noviembre y dijo que es por disposición de los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El mismo 2 de noviembre Viva Aerobús hizo el mismo anuncio al que dos días después se suma Aeroméxico.