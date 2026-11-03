Traigo una buena noticia para todos aquellos que viven en la bonita ciudad de Monterrey, porque Air Canada tiene preparada una sorpresa para el 1° de mayo del próximo año.

Se trata de la nueva ruta entre la Sultana del Norte y la ciudad de Montreal. Así es, la aerolínea de la hoja de maple sigue extendiendo su oferta de vuelos para conectar a Canadá con distintas ciudades de México, y ahora toca el turno de Monterrey (MTY) con Montreal (YUL).

Pero no crean que es la única buena noticia, Air Canada informa que su ruta de Monterrey a Vancouver (YVR), también desde el 1° de mayo del 2027, va a extender sus operaciones durante el verano, con dos frecuencias a la semana.

Gracias a este crecimiento en rutas, a partir del 2027 la ciudad de Monterrey estará conectada con Canadá a través de tres rutas de forma directa, como son las ciudades de Vancouver, Toronto (YYZ) y Montreal.

La nueva ruta a Montreal que saldrá del Aeropuerto Internacional de Monterrey tendrá tres frecuencias semanales. Así que ya no habrá excusas para no viajar de forma directa a Canadá.

Air Canada tiene la intención de que los viajeros que lleguen cualquiera de los tres destinos canadienses, sepan que desde ahí pueden volar a Europa o al continente asiático, pues son HUB’s, con una importante oferta de vuelos y extensas redes que les permitirá hacer conexiones de forma fácil y eficiente.

Respecto a la expansión de vuelos y presencia de Air Canada en Monterrey, el director general del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Ricardo Dueñas expresó:

“La apertura de la nueva ruta hacia Montreal y el reforzamiento de las operaciones hacia Toronto y Vancouver desde Monterrey refrendan la consolidación de este aeropuerto como el hub del norte del país por sus conexiones estratégicas. Además, esta expansión contribuye al fortalecimiento de las relaciones comerciales y turísticas entre la región regiomontana y Canadá”.

Por otro lado, el director comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, Luis Noriega Benet, manifestó:

“La expansión de nuestra operación desde Monterrey refleja el compromiso de Air Canada con el fortalecimiento de la conectividad entre México y Canadá. Con la incorporación de Montreal, más el resto de frecuencias disponibles para el estado de Nuevo León, y accesibles para toda la región norte del país, ofreceremos a nuestros pasajeros más alternativas para conectar con nuestra red global a través de nuestros tres principales hubs en Canadá”.

Es un hecho, el intercambio cultural, económico y turístico con el norte de México es más que importante, porque se fortalecen los viajes de placer, pero también los intercambios estudiantiles, y se genera un importante polo de desarrollo en Monterrey, gracias a los viajes de negocios.

La nueva ruta incrementará ese intercambio con la Sultana del Norte, atrayendo a los canadienses de Montreal a disfrutar de una buena “carnita asada”, y a conocer otra parte de México, mientras disfrutan de lugares históricos y maravillas naturales de la cultura norteña.

Al respecto la secretaria de Turismo del Estado de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó:

“La conexión directa con Montreal acerca a Nuevo León a un mercado clave de Canadá y abre nuevas oportunidades para que más visitantes conozcan el estado. Cada vuelo puede traducirse en actividad para nuestros hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, además de facilitar los viajes de negocios y el reencuentro entre familias”.

Ahora, como ex sobrecargo les puedo decir que estas rutas son un total acierto, porque antes la única manera de viajar a Canadá era concentrándose en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que la gente forzosamente tenía que volar de su lugar de origen a la CDMX, por eso es muy atinado que este tipo de vuelos al extranjero, salgan desde otros aeropuertos.

Y el Aeropuerto Internacional de Monterrey, es excelente opción al convertirse en un HUB para toda el área del noreste del país, ofreciendo vuelos a destinos internacionales, de la mano con la apuesta de Air Canada para expandirse a nuevos destinos. Ahora Monterrey y Canadá están más cerca que nunca.