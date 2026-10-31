El Gobierno de Monterrey destinará más de 103.4 millones de pesos a seis proyectos de drenaje pluvial en Monterrey, ampliación y mejoramiento hidráulico, con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y atender necesidades prioritarias de la población.

Los recursos provendrán del Fondo de Desarrollo Municipal 2026 y fueron aprobados por unanimidad por el Cabildo, como parte de las acciones para mejorar los servicios y las condiciones de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

¿En qué colonias realizarán las obras de drenaje pluvial?

Del presupuesto autorizado, más de 90.9 millones de pesos se utilizarán para construir cinco sistemas de obras de drenaje pluvial en las colonias Villas Las Fuentes, Contry, Los Cristales, Del Paseo Residencial y Jardín de las Mitras.

Los trabajos buscan fortalecer la capacidad de conducción y desalojo del agua de lluvia en estas zonas, además de mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica para atender las necesidades de las comunidades beneficiadas.

Destinarán 12.5 millones de pesos al Parque Las Fuentes

El paquete de inversión contempla también trabajos de ampliación y mejoramiento hidráulico en el Parque Las Fuentes, a la altura de Paseo del Arroyo, entre Paseo de las Fuentes y Paseo del Lago. Este proyecto contará con 12.5 millones de pesos.

De acuerdo con el dictamen aprobado, las seis propuestas fueron consideradas técnica, económica y jurídicamente viables para su ejecución, debido a su impacto social y su contribución al desarrollo municipal.

Gobierno de Monterrey fortalece infraestructura pluvial

Con esta inversión, el Gobierno de Monterrey busca mejorar la capacidad hidráulica en puntos prioritarios y fortalecer la infraestructura de la ciudad para enfrentar las precipitaciones.

La ejecución de los proyectos representa una acción de planeación urbana orientada a atender necesidades de infraestructura y favorecer el bienestar de las familias regiomontanas.