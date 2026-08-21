Aeroméxico y Delta ganaron la batalla legal en Estados Unidos, por lo que mantendrán su alianza pese a la eliminación de la inmunidad antimonopolio del Departamento de Transporte.

En un comunicado, Aeroméxico señaló que esta medida permitirá, junto con Delta, ofrecer una mayor conectividad, opciones de servicio y una competencia más amplia para los viajeros que viajan entre México y Estados Unidos.

“Como resultado, el acuerdo de colaboración conjunta y su inmunidad antimonopolio permanecen vigentes, lo que permite a Aeroméxico y Delta continuar ofreciendo mayor conectividad, una red más amplia, opciones de servicio más convenientes y mayor competencia para los clientes que viajan entre México y Estados Unidos”. Aeroméxico

En octubre de 2025, el DOT decidió que ya no avalaría la alianza antimonopolio entre Aeroméxico y Delta, lo que significó que ambas aerolíneas dejarían de operar juntas.

Aeroméxico (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Corte falla a favor de Aeroméxico y Delta; seguirán en alianza tras meses de disputa

Luego de meses de disputa, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito resolvió a favor de la alianza de Aeroméxico con Delta Air Lines.

La decisión se tomó luego de que las autoridades consideraran que el Departamento de Transporte decidió diluir la alianza de manera arbitraria y caprichosa.

“Consideramos que el Departamento de Transporte se apartó de su precedente sin proporcionar una explicación razonable al emitir la orden final. La resolución final fue arbitraria y caprichosa. En consecuencia, la revocamos” Corte

Al respecto, Aeroméxico confirmó que la Corte anuló la orden del Departamento de Transporte, con la que se daba por finalizada la aprobación de inmunidad antimonopolio.

Con esta victoria, ambas empresas mantendrán el derecho de acordar qué rutas operará cada una entre México y Estados Unidos, además de poder decidir el precio que asignarán a cada uno de sus vuelos.

Aeroméxico y Delta Airlines (Especial)

¿Por qué Estados Unidos quería terminar la alianza entre Aeroméxico y Delta?

En su momento, el DOT señaló que su decisión de poner fin a la alianza se debía a que la colaboración entre ambas empresas es “perjudicial” para el interés público y reduce la competencia en este mercado.

Sin embargo, la Corte consideró que la institución se apartó de su propio precedente sin justificación, pues solo analizó el mercado del AICM y dejó fuera los mil 687 pares de ciudades que conforman el mercado aéreo entre ambos países.