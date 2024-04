Se llevó a cabo en el puerto de Acapulco el Tianguis Turístico 2024. Se llegó a pensar que no sería posible, pero nuestro pueblo ha demostrado, una vez más, su enorme capacidad de resiliencia, y resurge de las cenizas como el ave fénix.

Y sí, hay una línea aérea en nuestro país que ha demostrado gran fortaleza y una inmensa capacidad para reinventarse; esa ha sido Aeroméxico. A esta línea aérea le tocó la crisis de Boeing, cuando se vio obligada a bajar sus aviones modelo B737MAX, y aunado a la pandemia de Covid 19, tuvo que acogerse al Capítulo 11 de quiebras en los Estados Unidos de Norteamérica, de la cual salieron venturosos y fortalecidos.

En el marco del Tianguis Turístico 2024, la aerolínea del caballero águila dio a conocer que este año siguen “rompiendo récords”. Así lo hicieron saber durante una conferencia de prensa connotados miembros de la empresa: Christian Pastrana, director senior de relaciones públicas y comunicación corporativa; Xiomara Martín, vicepresidente de mercadotecnia; Rodrigo Sandoval, vicepresidente de lealtad, Aeroméxico vacations y tiendas de viaje; y Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales.

La marca “Aeroméxico” cumple 90 años, y para todos ellos es importante resaltar que el caballero águila tiene 9 décadas “conectando a México con el mundo”.

En esta conferencia hablaron primeramente de la conectividad. Durante el año 2023 Aeroméxico transportó a casi 25 millones de pasajeros, en la nada sencilla cifra de 205 mil vuelos.

Ustedes mis estimados lectores, han visto que el trabajo de ver dónde está parada la aviación la hemos venido haciendo de manera puntual en este espacio informativo, por lo que sabrán que el crecimiento que Aeroméxico tuvo durante el 2023 fue del 6% con respecto al año 2022.

Y esto es gracias al crecimiento de las rutas; hoy Aeroméxico cuenta con 107 rutas nacionales e internacionales, más las que se sumen gracias a su alianza estratégica con Delta Airlines. Aprovecharon los reflectores del Tianguis Turístico para anunciar que la colaboración de ambas líneas aéreas llegará a niveles históricos pues tienen proyectado establecer más de 60 rutas, con 90 vuelos diarios.

En estos tres primeros meses hemos visto cómo han incrementado rutas nuevas, como es el caso del vuelo a Boston, así como están a la espera de estrenar nuevas rutas a Tampa Bay, Raleigh-Durham, Washington D.C., Salt Lake City, todos en la Unión Americana.

Pero no debemos olvidar que incrementarán sus frecuencias a Paris con motivo de los Juegos Olímpicos; sin embargo la Ciudad de la Luz no será la única beneficiada, pues tienen contemplado llegar a 65 vuelos semanales, tanto a Paris como a Madrid .

Otro anuncio que se dio en esta conferencia de prensa fue el regreso de las rutas a Corea del Sur, a partir del 1 de agosto próximo, información que seguramente emocionará a muchos usuarios, desde los amantes del K-Pop, del skin care coreano, o seguidores de la influencer Chingu Amiga, hasta los geeks interesados en el desarrollo e innovaciones de Samsung, LG y Hyundai-Kia.

De acuerdo con información del Observatorio de Complejidad Económica, durante los últimos 27 años las exportaciones de Corea del Sur a México han tenido un incremento a una tasa anualizada de 10,1%. Todavía estamos muy lejos de emparejar la balanza comercial con ese país, pero por algo se empieza.

También es relevante hablar de las rutas nuevas que operarán desde diferentes aeropuertos, y con esto dejan clara la importancia de la distribución de las rutas: vuelos saliendo desde Monterrey, Guadalajara, el Bajío, Mérida, Querétaro o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a destinos como Atlanta, Detroit o McAllen.

Otro tema que abordaron, y me parece que es importante ponerle atención, es el correspondiente a la flota. Y es que con todo el escándalo por el que está atravesando la fabricante norteamericana Boeing, es relevante saber cuáles son los planes de Aeroméxico.

El total de la flota que maneja tanto la aerolínea troncal como la alimentadora consta de 154 equipos; entre los modelos que operan están los Embraer 190, Boeing 737 y 787Dreamliner.

Por supuesto, este es el mejor foro para presumir datos, y hoy sabemos que Cirium, una de las fuentes más confiable de análisis de aviación, ha calificado a la línea aérea como una de las más puntuales. Tan solo en el mes de febrero estuvo en el primer lugar con un 99.78% de los vuelos realizados a tiempo, así como también obtuvieron otros reconocimientos como “Great Place to Work” y el “Top Employer”, por solo mencionar algunos.

Han fortalecido su programa de confianza ahora llamado “Aeroméxico Rewards”, en el que han incrementado la cantidad de socios afiliados, con todas las ventajas que conlleva este tipo de planes, que permiten al usuario utilizarlo ya sea para obtener un ascenso a Clase Premier, maletas sin costo, entre otros muchos beneficios.

Aeroméxico también ha estado trabajando para que sus vuelos tengan cada vez menos impacto en el medio ambiente, por lo que ha buscado ser una aerolínea más sostenible, como lo es utilizar combustible sostenible (SAF por sus siglas en inglés), que le permitan ir “descarbonizando” sus operaciones y lograr la meta que se tiene trazada de cero emisiones de CO2 a la atmósfera para el año 2050.

Y cerramos con una noticia que ellos dan, pero con nos deja con más especulaciones que certezas: “el equipo de la liga española Sevilla FC, fortalecerá su presencia en nuestro país”. ¿Qué tipo de alianza o intercambio traen entre manos?