Santa Fe Klan lo hizo de nuevo. El rapero mexicano -de 24 años de edad- sorprendió a pasajeros de un vuelo de Volaris.

En TikTok circula un video que muestra a Ángel Jair Quezada Jasso conocido artísticamente como Sante Fe Klan, cantando arriba de un avión.

El cantante interpreta a todo pulmón su éxito “Debo entender” lanzado en 2019.

“Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora qué voy hacer, yo no lo puedo creer”, canta el rapero apasionadamente.

Al terminar la estrofa agradece la atención y los aplausos de los pasajeros de la famosa aerolínea.

“Chido. Muchas gracias a la banda del avión, aquí hace falta rap ¿verdad? Ojalá se pase rápido o al rato me vuelvo a parar y les canto otra” Santa Fe Klan

Una vez que da por concluida su interpretación, el sobrecargo del vuelo pide a los pasajeros que le den un aplauso al rapero mexicano.

Se quejan del atrevimiento de Santa Fe Klan

Aunque a Santa Fe Klan sí le aplaudieron los pasajeros de un vuelo de Volaris con destino a Los Ángeles, la realidad es que el show no le gustó a todos.

En redes sociales se comenzaron a quejar del atrevimiento de Santa Fe Klan:

“Parece microbús cuando se sube cualquier fulano a disque cantar”, “Ay no, que me regresen el dinero aquí me bajo”, “¿Cómo se atrevió? Los pasajeros que culpa”, “Que reporten a la aerolínea”, “Naco”, “Qué horror”,

“Ni como bajarse”, “¿Y ese quién es?”, “No estaba en un camión de nuestro México querido”, “¿Amenizando?”, “Aquí bajaaaan”, “Pobres pasajeros”, “Qué pesadilla”, “Gracias, no te hubieras molestado”, “Eso es autoestima, hay que darle su cooperación por valiente”, se lee entre comentarios.

Santa Fe Klan (Instagram/@santa_fe_klan_473)

A Santa Fe Klan le gusta cantar en aviones

No es la primera vez que Santa Fe Klan canta arriba de un avión y en pleno vuelo.

En mayo de 2023 el rapero también entonó ante los pasajeros de una aerolínea su canción “Debo entender”.

Mientras que Santa Fe Klan lo daba todo en el vuelo, los pasajeros lo grababan con ayuda de su celular y otros más le aplaudían.

En aquel momento el rapero mexicano pidió permiso al piloto para amenizar el vuelo.