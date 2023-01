“La verdad nunca es perfecta y nunca cuadra con todas las expectativas. La verdad siempre plantea dudas y preguntas. Solo la mentira es creíble al cien por cien, porque no tiene que justificar la realidad sino sencillamente decirnos lo que queremos oír.” CARLOS RUIZ ZAFÓN

“Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamo' lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos (plo, plo, plo) Si debo de mantenerme cerca o má' lejos Porque ahora besa’ rápido y ante’ era lento (oh).” PAULO LONDRA

Diferentes casas encuestadoras han dado a conocer las tendencias en la lucha interna de Morena por hacerse de la candidatura a la Presidencia en el 2024. En un esfuerzo de síntesis y rápida consulta, SDPnoticias publica regularmente “la encuesta de encuestas”, un promedio de los resultados en la materia arrojados por las encuestas de Reforma, El Universal-Buendía, El Financiero, El Heraldo-Poligrama, El País-Enkoll y el propio SDP-MetricsMX.

Todos esos ejercicios, sin excepción, muestran a Claudia Sheinbaum como puntera seguida (también sin excepción) de Marcelo Ebrard y, luego, en general, a Adán Augusto López en tercer sitio.

Pero la empresa México Elige, como cada mes, dio a conocer en el programa de Ciro Gómez Leyva (Grupo Fórmula) su más reciente encuesta sobre la disputa de las corcholatas por llevarse la candidatura de la 4T y esta simple y sencillamente no cuadra con las otras antes mencionadas. Reporta que, en “la interna de Morena”, el segundo lugar lo tiene Adán, el compatriota tabasqueño y colega de apellido de López Obrador.

Es importante mencionar que la metodología de esta casa encuestadora es distinta de las otras mencionadas pues utiliza la red social de Facebook (15 mil usuarios en cada medición) para medir el sentir ciudadano. Definitivamente es una forma mucho más barata de hacer encuestas, pero me temo que aún muestra fallas bastante mayores a otras formas de recabar información (vía telefónica o en vivienda).

MetricsMx, por ejemplo, hace dos tipos de medición, ambas vía telefónica. Una es un seguimiento/levantamiento diario, preguntando a la ciudadanía —como su nombre lo indica— todos los días cuál es su mejor opción para votar por cada partido político. Hace un careo de los dos individuos mejor ubicados de Morena, a los dos del PAN, otros tantos del PRI y de Movimiento Ciudadano. Además del tracking diario, MetricsMx levanta bimestralmente la intención de voto por los posibles candidatos. Hay sutiles diferencias entre estas dos mediciones, pero en ambas ya son meses de que Claudia aparece en primer lugar y Marcelo en segundo. (Vale la pena ver cuáles son los posibles candidatos de oposición y cómo varían en el sentir ciudadano, pero es tema para otra columna).

Total, que reportar al secretario de Gobernación como el segundo mejor posicionado de las corcholatas resulta muy cuestionable…

Y que conste que desde hace más de un año vengo diciendo que Adán Augusto entró a la contienda interna precisamente para favorecer a Claudia Sheinbaum y debilitar a Marcelo Ebrard. Pero de ahí a aceptar como real el que López Hernández ya haya rebasado al canciller, hay mucho trecho. Lo cierto es esto: el segundo sitio de la contienda interna morenista lo ocupa en estos momentos Marcelo Ebrard.

Pero, en todo caso, suponiendo sin conceder que Adán ya rebasó a Marcelo, lo que resulta de llamar la atención es que la disputa —y la discusión política— se centra entre quien ocupa el segundo y tercer lugar. ¿No les parece esto patético? La atención no se centra en quien va a la delantera, que es Claudia Sheinbaum y por un buen margen, sino que se ocupa de lo que ocurre con el segundo y tercer sitio. Y es que “el chiste” de las internas (y en las encuestas en general) debiera ser la lucha entre el primer lugar y su más cercano contrincante. Lo interesante debiera ser mantener el primer lugar, no la pelea inútil de hacerse del segundo sitio. No se olvide, el segundo lugar de las encuestas no consigue la candidatura o el puesto político.

Adicionalmente a ello, está lo irónico del piso parejo que piden las corcholatas; hacer una reunión partidista en las oficinas de Gobernación…

Ante la petición de las morenistas de piso parejo, Mario Delgado y Citlali Hernández, presidente y secretaria general de Morena, reunieron a todos los gobernadores emanados de ese instituto político en Bucareli. Se anunció que los gobernadores morenistas recibirán en igualdad de circunstancias a Claudia, Marcelo, Adán y Ricardo. De entrada sabemos que eso no sucederá con Layda Sansores, quien se dedica a escuchar ilegalmente al senador zacatecano para golpearlo.

Pero más allá de cómo los traten, reciban o aplaudan los ejecutivos locales, suponiendo que hay trato parejo para todos, la ventaja de Claudia Sheinbaum es tal que ese trato parejo dejará el escenario exactamente igual a como está en estos momentos: Claudia Sheinbaum en primer sitio, Marcelo en segundo, Adán en tercero y Monreal en cuarto.

No voy a discutir las razones por las cuales Claudia va a la delantera (obviamente hay muchas y variadas; algunas con de origen ilegal, creo yo). El punto es que si bien la discusión —y, para un grupo importante de gente, la conclusión— es que Sheinbaum lo ha hecho mal/su gestión/sus decisiones/su mimetismo con AMLO, etc., ella es quien hoy por hoy se llevaría la candidatura de Morena. No hay duda de eso; no hay posibilidad de equivocarse.

¿Tan, pero tan definido está el escenario para Regeneración Nacional? Parece ser que sí. ¿Qué se requeriría para cambiarlo sustantivamente? Pues algo muy gordo, porque lo de peso que ha ocurrido a la fecha —que ha sido mucho, comenzando por todos lo relacionado a la administración del Metro de la CDMX— no le ha hecho ni cosquillas a las aspiraciones de Sheinbaum.

¿Consejo para las demás corcholatas? Trabajen, sobresalgan a través de un buen desempeño en sus responsabilidades; alcancen a la jefa de gobierno de la capital mexicana.

¿Petición para la oposición? Que aparezca, ya va tarde. En esas estamos…